Neymar si opera e mette il Mondiale nel mirino

Dopo aver salvato il suo Santos con un menisco rotto, Neymar ha deciso di operarsi per risolvere i problemi al ginocchio che lo tormentano ormai da settimane. Il brasiliano, secondo quanto riporta l'Equipe, si è affidato a Rodrigo Lasmar, medico della nazionale brasiliana, per un intervento in artroscopia. Per l'ex Barca e Psg ci vorranno almeno un paio di mesi per tornare in campo. A quel punto partirà la corsa contro il tempo per il Mondiale: Neymar deve dimostrare di stare bene fisicamente per convincere Carlo Ancelotti a inserirlo nella lista dei convocati. Per farlo O'Ney, che ha il contratto in scadenza al 31 dicembre, potrebbe decidere di rinnovare con il Santos e continuare a giocare in Brasile.