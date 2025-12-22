Grosseto, presero maglie della Fiorentina: squalificati tre giocatori

La procura federale della Figc ha squalificato tre giocatori e inibito il direttore sportivo del Grosseto, società che milita in serie D, per il furto di alcune maglie da allenamento e indumenti sportivi della Fiorentina sottratti dal centro sportivo Viola Park. Il fatto risale al 27 marzo 2025 durante una sessione di allenamento della squadra maremmana, serie D, con la Primavera dei viola. Gli indumenti furono portati via dallo spogliatoio dato in uso al Grosseto. La procura federale "per violazione dei princìpi di lealtà, probità e correttezza sportiva" ha squalificato due giornate i calciatori Massimiliano Benucci, Luca Senigagliesi ed Emilio Dierna, che adesso è passato al Viterbo. Inoltre ha inibito due mesi il direttore generale del Grosseto, Filippo Vetrini, per aver fatto dichiarazioni difformi da quanto poi è stato accertato. Vetrini avrebbe indicato come autore un altro giocatore tesserato del Grosseto.