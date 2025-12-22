Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

City, Guardiola non fa sconti nemmeno a Natale: "Chi torna sovrappeso non giocherà"

22 Dic 2025 - 13:21

Il periodo delle feste si avvicina, ma la Premier League non va mai in vacanza. Già il 27 dicembre si tornerà in campo e gli allenatori sono preoccupati che qualcuno possa esagerare a tavola durante il periodo natalizio. In primis Pep Guardiola, che ha fatto capire che non perdonerà alcun tipo di sgarro: "Ho fatto pesare tutti i nostri giocatori. Il 25 li controllerò di nuovo e vedremo quanti chili avranno preso in questi tre giorni di riposo. Chiaramente non gli dico di non mangiare durante le feste, ma li devo controllare. Se esagereranno durante la pausa natalizia li dovrò escludere dalla partita contro il Nottingham Forest. Immaginate un calciatore, oggi perfetto, che torna con 3 chili in più..."

Ultimi video

01:13
Italiano: "Una volta De Laurentiis è entrato in spogliatoio e mi ha…"

Italiano: "Una volta De Laurentiis è entrato in spogliatoio e mi ha…"

00:28
Bologna, le ultime di formazione: Italiano cambia tutto

Bologna, le ultime di formazione: Italiano cambia tutto

00:31
Napoli, le ultime di formazione: Conte ha un solo dubbio

Napoli, le ultime di formazione: Conte ha un solo dubbio

01:18
La ripartenza rossonera

La ripartenza rossonera

01:33
Locatelli al centro

Locatelli al centro

01:20
La ripartenza Inter

La ripartenza nerazzurra

01:08
MCH POKER BAYERN MCH

Il Bayern vola: altri quattro gol per consolidare la vetta

01:06
Cagliari-Pisa 2-2: gli highlights

Cagliari-Pisa 2-2: gli highlights

01:07
Sassuolo-Torino 0-1: gli highlights

Sassuolo-Torino 0-1: gli highlights

01:16
Fiorentina-Udinese 5-1: gli highlights

Fiorentina-Udinese 5-1: gli highlights

01:16
Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

03:22
DICH SUPERCOPPA PRONOSTICI GIORNALISTI DICH

Napoli-Bologna, i pronostici dei giornalisti

02:25
DICH SAPUTO Ambasciata 21/12 DICH

Bologna, Saputo: "Sono molto emozionato, troppo secondo mia moglie"

02:23
DICH DE LAURENTIIS Ambasciata 21/12 DICH

De Laurentiis: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai"

01:10
De Silvestri: "Pressione per la finale? È ciò che ci rende vivi"

De Silvestri: "Pressione per la finale? È ciò che ci rende vivi"

01:13
Italiano: "Una volta De Laurentiis è entrato in spogliatoio e mi ha…"

Italiano: "Una volta De Laurentiis è entrato in spogliatoio e mi ha…"

I più visti di Calcio

DICH SUPERCOPPA PRONOSTICI GIORNALISTI DICH

Napoli-Bologna, i pronostici dei giornalisti

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

CLIP RADICE FORMAZIONE INTER PRE BOLOGNA - SUPERCOPPA ITALIANA 19/12 SRV

Ecco la formazione dell'Inter per la semifinale con il Bologna

DICH SPALLETTI POST JUVENTUS 21/12 DICH

Spalletti: "Un atteggiamento che ci permette di lottare contro chiunque"

DICH LOCATELLI POST ROMA 21/12 DICH

Locatelli: "Non dobbiamo porci troppi obiettivi, ora è importante dare il via a una striscia di vittorie"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:25
Milan, Tomori: "Vogliamo tornare in Champions League. Allegri? Mi ha aiutato molto"
14:26
Napoli, Neres sul rapporto con Lukaku: "Mi ricorda sempre quanto sono forte"
14:10
Grosseto, presero maglie della Fiorentina: squalificati tre giocatori
13:21
City, Guardiola non fa sconti nemmeno a Natale: "Chi torna sovrappeso non giocherà"
12:13
Neymar si opera e mette il Mondiale nel mirino