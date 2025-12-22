City, Guardiola non fa sconti nemmeno a Natale: "Chi torna sovrappeso non giocherà"

Il periodo delle feste si avvicina, ma la Premier League non va mai in vacanza. Già il 27 dicembre si tornerà in campo e gli allenatori sono preoccupati che qualcuno possa esagerare a tavola durante il periodo natalizio. In primis Pep Guardiola, che ha fatto capire che non perdonerà alcun tipo di sgarro: "Ho fatto pesare tutti i nostri giocatori. Il 25 li controllerò di nuovo e vedremo quanti chili avranno preso in questi tre giorni di riposo. Chiaramente non gli dico di non mangiare durante le feste, ma li devo controllare. Se esagereranno durante la pausa natalizia li dovrò escludere dalla partita contro il Nottingham Forest. Immaginate un calciatore, oggi perfetto, che torna con 3 chili in più..."