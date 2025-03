Chiesa nel mirino dei tifosi del Liverpool: "Vive i nostri sogni". Mai utilizzato, rischia di non vincere la Premier

I fasti del passato con la Nazionale sono ormai un lontano ricordo, in estate per rivitalizzarsi lo stesso Chiesa potrebbe tornare in Italia ma con la consapevolezza di doversi tagliare nettamente lo stipendio (attualmente 7,5 milioni di euro netti) per attirare la scommessa di qualche società. Per evitare una minusvalenza però i Reds dovrebbero chiedere almeno 12 milioni di euro circa, non proprio un prezzo a buon mercato per un giocatore in pratica fermo da un anno.