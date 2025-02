Caso Lagardère: Al-Khelaïfi incriminato, Qatar minaccia di ritirare investimenti sul PSG

Acque agitate in casa PSG a causa di un terremoto giudiziario che sta coinvolgendo Nasser Al-Khelaïfi. Nell'ambito dell'inchiesta su un possibile tentativo di modificare a suo favore nel 2018 un voto chiave del fondo qatariota QIA, secondo quanto riporta AFP, il presidente del club parigino sarebe stato incriminato il 5 febbraio con le accuse di "complicità nell'acquisto di voti e violazione della libertà di voto" e di "complicità nell'abuso di potere a danno della SCA Lagardère". Stando alla ricostruzione degli inquirenti, in cambio di una commissione, Al-Khelaïfi avrebbe utilizzato la sua influenza e posizione per convincere il fondo sovrano dell'Emirato QIA, all'epoca dei fatti azionista di maggioranza del gruppo Lagardère, a cambiare posizione in una disputa interna sulla governance.