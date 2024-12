Caso Mbappé, il Psg rischia grosso: dalla penalizzazione al blocco del mercato

Una situazione da maneggiare decisamente con cura in vista dei prossimi mesi e dei rapporti tesissimi tra le parti. Al netto di ulteriori sanzioni economiche o di una riduzione di punti in classifica, infatti, se la LFP dovesse infatti bloccare il mercato del Psg, già a gennaio il club parigino non potrebbe tentare l'assalto a Osimhen o rinforzare la rosa con altri innesti. Un problema da valutare attentamente e su cui gli avvocati di Nasser Al Khelaifi stanno lavorando da tempo in vista dell'udienza già fissata in commissione per l'11 dicembre, data in cui i rappresentanti legali del calciatore e quelli del club dovranno presentare le rispettive tesi e argomentazioni.