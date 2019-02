Caos Kepa al Chelsea, Sarri sotto attacco: "Ammutinamento finale"

Il Chelsea si è arreso soltanto ai rigori contro il Manchester City nella finale di Carabao Cup, ma a prendersi i titoli di tutti i giornali è stato il rifiuto di Kepa, portiere dei Blues, di uscire dal campo prima della lotteria finale per lasciare il posto a Caballero. Un episodio che ha mandato su tutte le furie Maurizio Sarri, la cui reazione a bordocampo ha fatto il giro del mondo. L’ex tecnico del Napoli, la cui panchina è in bilico dopo gli ultimi risultati deludenti, a fine partita ha provato a minimizzare quanto successo ("Pensavo che Kepa avesse i crampi, lui ha capito che volevo sostituirlo per un problema fisico e ha detto di non averne. E aveva ragione. È stato un malinteso"), ma quanto successo col suo portiere potrebbe essere un chiaro segnale che la squadra non lo segue più.

Le spiegazioni di Sarri e le scuse via Twitter di Kepa ("In nessun momento è stata mia intenzione disobbedire all'allenatore e a nessuna delle sue decisioni") però non hanno convinto la stampa britannica, secondo cui l'allenatore italiano ha ormai i giorni contati. "L’ammutinamento di Kepa è emblematico che la nave di Sarri al Chelsea sta affondando" scrive il The Guardian, mentre il Times titola "Ammutinamento finale" e spiega: “Kepa mette in imbarazzo il club e Sarri”. "Anarchia al Chelsea" è il titolo del The Guardian, mentre per il Mirror il gesto di Kepa è "Rivoltante" e "dovrebbe essere licenziato dal Chelsea dopo aver snobbato Maurizio Sarri”.

