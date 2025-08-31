Calcio Estero: il Barcellona frena in casa del Rayo, al Lione il big match contro il Marsiglia

Pazzo 3-2 del Monaco, che al 96’ strappa i tre punti contro lo Strasburgo. Le cose per i monegaschi si mettono subito bene, con Akliouche che stappa la partita dopo sei minuti. Gli ospiti reagiscono timidamente, e all’intervallo i biancorossi sono avanti di un gol. A inizio secondo tempo Balogun raddoppia al 48’, ma dopo il 2-0 i rossoazzurri danno il via alla rimonta: in tre minuti prima Bakwa (73’) accorcia le distanze, poi Panichelli (76’) su rigore pareggia i conti. Gli uomini di Hutter rischiano il ribaltone totale, ma con un colpo di coda al 96’ riescono a portare a casa il successo grazie al gol di Minamino, innescato da un super Akliouche. Al 99’ viene anche espulso Nzingoula, con gli ospiti che chiudono in inferiorità. Vince il Monaco 3-2 e registra il secondo successo in tre partite, e aggancia a 6 (tra le altre) proprio lo Strasburgo.