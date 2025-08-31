Calcio Estero: il Barcellona frena in casa del Rayo, al Lione il big match contro il Marsiglia

Lamine Yamal non basta, 1-1 per i Blaugrana e Real a +2. Il Marsiglia ko 1-0 contro il Lione
Roberto De Zerbi © IPA
Nella terza di Liga il Barcellona non aggancia il Real Madrid (e l’Athletic Bilbao): solo 1-1 per i Blaugrana sul campo del Rayo Vallecano (Perez risponde a Yamal). I baschi superano 2-1 il Betis in trasferta, mentre frena il Villarreal (1-1 con il Celta). Nella terza di Ligue 1 il Lione si prende il big match contro il Marsiglia: De Zerbi ko 1-0 all’87’ a causa dell’autorete di Balerdi. Il Monaco vince allo scadere 3-2 contro lo Strasburgo.
LA LIGA
- RAYO VALLECANO-BARCELLONA 1-1
Il Barcellona non tiene il passo del Real Madrid, e viene fermato sull’1-1 sul campo del Rayo Vallecano. Nel corso del primo tempo i padroni di casa si spingono in avanti con coraggio, creando tante occasioni e mettendo in difficoltà i catalani. A pochi istanti dall’intervallo però, ecco l’episodio a favore degli uomini di Flick: calcio di rigore trasformato al 40’ da Lamine Yamal, per l’1-0 al duplice fischio. La formazione allenata da Inigo Perez non molla nei successivi quarantacinque minuti: un paio di gol annullati non impediscono al Rayo di pareggiare almeno i conti con Perez al 67’, innescato da Palazon. Negli ultimi minuti i Blaugrana cercano il colpaccio, ma al triplice fischio il tabellino si ferma sull’1-1. Il Barcellona sale a 7 punti, a -2 ora da Real Madrid e Athletic Bilbao. Rayo Vallecano a 4 punti, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle prime tre gare.
- BETIS SIVIGLIA-ATHLETIC BILBAO 1-2
L’Athletic Bilbao resta a punteggio pieno superando 2-1 anche il Betis Siviglia in trasferta. Nel corso del primo tempo i ritmi sono piuttosto bloccati, con i baschi che iniziano ad attaccare con insistenza a ridosso dell’intervallo. In avvio di ripresa ecco il gol che stappa la partita: al 60’ Bartra spinge il pallone nella propria porta, per l’1-0 del Bilbao. I biancoverdi non reagiscono, e all’85’ arriva il colpo del ko: Paredes infila il 2-0 a pochi minuti dal termine. Gli uomini di Pellegrini si riaccendono solamente nel recupero, quando Firpo apparecchia per il gol della bandiera di Bakambu al 97’. L’Athletic sale a 9 punti con tre vittorie su tre, Betis fermo a quota 5.
- CELTA VIGO-VILLARREAL 1-1
Beffa per il Villarreal, il Celta Vigo strappa un punto con l’1-1 segnato nel recupero. L’intensità della sfida è bassa in avvio, ma con il passare dei minuti i padroni di casa aumentano i giri del motore. Verso la fine del primo tempo gli uomini di Giraldez sfiorano il vantaggio, ma all’intervallo il punteggio è di 0-0. In avvio di secondo tempo i sottomarini gialli passano avanti quasi a sorpresa: al 53’ Eyong apparecchia per l’1-0 di Pepé, estremamente in forma in questo periodo. La reazione del Celta è tiepida, ma in pieno recupero arriva la doccia fredda per gli ospiti: Rueda serve l’assist per la zampata di Borja Iglesias, che vale il definitivo 1-1 al 94’. Il Villarreal sale a 7 punti in classifica, ancora senza sconfitte, mentre il Celta Vigo resta imbattuto con 3 pareggi in altrettante gare.
- ESPANYOL-OSASUNA 1-0
Basta un gol di Romero all’Espanyol per superare 1-0 l’Osasuna tra le mura casalinghe. Inizio roboante dei catalani, che premono forte sull’acceleratore alla ricerca del vantaggio. Gli ospiti reggono l’urto, e riescono a portare il punteggio sullo 0-0 all’intervallo. Dopo la pausa i padroni di casa tornano a spingere, arrivando a sbloccare e risolvere la gara con la conclusione di Carlos Romero dal limite dell’area al 52’. La formazione allenata da Lisci ci prova in tutti i modi nel finale, ma non riesce a strappare il pari. Ottimo avvio di stagione dell’Espanyol, con 7 punti e due vittorie e un pareggio. Seconda sconfitta in tre partite per l’Osasuna, fermo a quota 3.
LIGUE 1
- LIONE-MARSIGLIA 1-0
Il Lione si prende la sfida degli “Olympique”, Marsiglia ko 1-0. Gli uomini di De Zerbi partono abbastanza bene, ma alla mezzora arriva l’episodio che compromette totalmente il match per gli ospiti: fallo da ultimo uomo di Egan-Riley ed espulsione diretta. Gli uomini di Maciel provano subito ad approfittare dell’uomo in più, ma all’intervallo le reti sono ancora bianche. Nel secondo tempo l’OM si barrica e cerca in tutti i modi di difendere almeno il pareggio, ma a pochi minuti dal traguardo l’OL riesce a portare a casa la vittoria: forcing clamoroso dei padroni di casa, con il legno che salva inizialmente il Marsiglia ma nessuno evita l’autorete decisiva di Balerdi. Vince il Lione 1-0 e resta a punteggio pieno in vetta alla classifica insieme al Psg, secondo ko in tre gare per il Marsiglia (fermo a 3).
- MONACO-STRASBURGO 3-2
Pazzo 3-2 del Monaco, che al 96’ strappa i tre punti contro lo Strasburgo. Le cose per i monegaschi si mettono subito bene, con Akliouche che stappa la partita dopo sei minuti. Gli ospiti reagiscono timidamente, e all’intervallo i biancorossi sono avanti di un gol. A inizio secondo tempo Balogun raddoppia al 48’, ma dopo il 2-0 i rossoazzurri danno il via alla rimonta: in tre minuti prima Bakwa (73’) accorcia le distanze, poi Panichelli (76’) su rigore pareggia i conti. Gli uomini di Hutter rischiano il ribaltone totale, ma con un colpo di coda al 96’ riescono a portare a casa il successo grazie al gol di Minamino, innescato da un super Akliouche. Al 99’ viene anche espulso Nzingoula, con gli ospiti che chiudono in inferiorità. Vince il Monaco 3-2 e registra il secondo successo in tre partite, e aggancia a 6 (tra le altre) proprio lo Strasburgo.
- LE HAVRE-NIZZA 3-1
Tonfo del Nizza, sconfitto 3-1 sul campo del Le Havre. I padroni di casa partono subito forte, con Doucouré che al 13’ porta avanti i suoi. I rossoneri cercano subito di reagire e spingono forte, ma dopo quarantacinque minuti il Le Havre conduce 1-0. Gli uomini di Haise continuano a premere a inizio secondo tempo, pareggiando i conti al 52’ con Oppong. L’equilibrio regge però solamente nove minuti, perché al 61’ Ndiaye riporta avanti i padroni di casa. Nel finale, al 95’, Soumaré chiude definitivamente la gara, con il tris che ipoteca i tre punti. Prima vittoria per il Le Havre, che sale a 3 punti. Due sconfitte nelle prime tre anche per il Nizza, bloccato a quota 3.
- PARIS-METZ 3-2
Il Paris FC trova il primo successo dopo l’approdo in Ligue 1, Metz ko 3-2. Gli ospiti partono meglio nel corso della gara, e al 22’ passano in vantaggio con la rete di Sané, innescato da Hein. I padroni di casa si mettono in moto alla ricerca del pari, che arriva al 48’ (recupero del primo tempo) su rigore: Kebbal firma l’1-1. L’algerino torna protagonista anche in avvio di ripresa: al 52’, su invenzione di Simon, ribalta il risultato. La formazione allenata da Le Mignan non si dà per vinta, e contro-reagisce dopo soli due minuti con il 2-2 di Traoré. Gli uomini di Gilli hanno però una marcia in più, e al 67’ risolvono la partita: l’ex Nantes Simon, su assist dell’ex Sassuolo Maxime Lopez, firma la rete del definitivo 3-2. Tre sconfitte su tre per il Metz, unica squadra di Ligue 1 ancora a 0 punti.
- ANGERS-RENNES 1-1
Finisce 1-1 il match tra Angers e Rennes, le due squadre si dividono la posta in palio. Primo tempo quasi completamente appannaggio dei rossoneri, che al 21’ rompono gli equilibri con la rete di Lepaul (su assist di Merlin). Dopo la rete segnata però gli ospiti non sfruttano il momento difficile dei bianconeri, con il primo tempo che si chiude solo 1-0. Al rientro dopo la pausa i padroni di casa riescono a pareggiare i conti: assist di Belkhdim e 1-1 di Peter, al 51’. Questo è l’ultimo sussulto della sfida: con questo 1-1 entrambe le squadre salgono a quota 4 punti.
Commenti (0)