Spari a salve contro i ciclisti: presentata una denuncia

La denuncia è stata formalizzata dal presidente della società, Galdino Peruzzo. Fonti della Sc Padovani hanno confermato che i Carabinieri sono già in possesso della targa dell'automobile, una Bmw Touring di colore scuro, da cui sarebbero stati esplosi i due colpi. Il fascicolo sarà poi inoltrato alla Compagnia Carabinieri di Caprino Veronese, competente per territorio.