Spari a salve contro i ciclisti: presentata una denuncia

I carabinieri avrebbero già il numero di targa dell'auto da cui sono stati esplosi

di Redazione
23 Dic 2025 - 13:08
© Da video

© Da video

È stata presentata questa mattina alla stazione dei Carabinieri di Teolo (Padova) la denuncia relativa ai due colpi di pistola che sarebbero stati esplosi sabato scorso contro un gruppo di corridori della Società Ciclistica Padovani Polo Cherry Bank, che si stavano allenando lungo la Strada Statale 12, in Valdadige, nei pressi di Dolcè (Verona). 

La denuncia è stata formalizzata dal presidente della società, Galdino Peruzzo. Fonti della Sc Padovani hanno confermato che i Carabinieri sono già in possesso della targa dell'automobile, una Bmw Touring di colore scuro, da cui sarebbero stati esplosi i due colpi. Il fascicolo sarà poi inoltrato alla Compagnia Carabinieri di Caprino Veronese, competente per territorio. 

I militari potranno così avviare l'indagine e procedere con l'eventuale denuncia ai danni del presunto responsabile del gesto. La Federazione Ciclistica Italiana già ieri aveva annunciato l'intenzione di costituirsi parte civile nel caso di un procedimento giudiziario. 

