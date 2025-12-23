Derkach riparte nel salto triplo: tutti gli occhi sul 2026

"Ci sono tante gare che mi hanno lasciato qualcosa di significativo, non solo quelle in cui mi sono espressa al meglio, ma sicuramente per me la più importante è stata la qualificazione olimpica di Parigi, in quanto mi sono sentita perfettamente lucida e consapevole di quel che dovevo fare, conscia di poter controllare qualsiasi mio movimento e infatti, tutto quel giorno mi è riuscito con meno impegno di quanto avessi immaginato. È stato bellissimo per cui le 24 ore o qualcosa in più che mi separavano poi dalla finale le ho passate con il cervello a mille che non ha smesso un minuto di frullare. Dormire è stato impossibile e mi sono fatta prendere dall’agitazione che mi ha accompagnata anche durante la gara conclusiva in cui non reso come il giorno prima, non provando le stesse sensazioni ma, al di là di un piccolo rammarico, è stata un’esperienza unica disputare una finale olimpica".