Calcio
bundesliga
GERMANIA

Bundesliga, i risultati: il Bayern Monaco torna a vincere, pari tra Mainz e St.Pauli

Nessun problema per i bavaresi contro la penultima in classifica: la squadra di Kompany cala il poker 

di Redazione
21 Dic 2025 - 19:33
© Getty Images

© Getty Images

La 15ª giornata di Bundesliga si traduce nel ritorno al successo del Bayern Monaco. La capolista batte 4-0 l’Heidenheim alla Voith-Arena, timbrando così la tredicesima vittoria in campionato. Stanisic apre le marcature al 15’, Olise raddoppia al 32’, Luis Diaz cala il tris all’87’ e Kane il poker al 93’. La squadra di Kompany torna così a +9 sul Borussia Dortmund, continuando la sua stagione da imbattuta in Germania. Scialbo 0-0 invece in Mainz-St. Pauli.

HEIDENHEIM-BAYERN MONACO 0-4
Dopo il pareggio contro il Mainz nello scorso turno, il Bayern Monaco fa tappa alla Voith-Arena per affrontare l’Heidenheim, squadra penultima in classifica. Tah testa subito i guantoni di Ramaj al 12’, mentre Stanisic porta avanti i bavaresi tre minuti più tardi: il croato inzucca l’1-0 sugli sviluppi di un corner calciato da Olise e aggiustato dalla torre di Tah. Proprio Olise raddoppia poi al 32’, mentre Kane sciupa l’occasione del possibile tris al 38’. L’inglese scheggia pure il palo al 53’ con un bel diagonale di destro, mentre Schimmer colpisce la traversa per l’Heidenheim pochi istanti più tardi e Ibrahimovic si mangia il 2-1 al 68’. A sigillare l’incontro all’87’ è allora Luis Diaz, con l’incornata del 3-0. Nel recupero c’è spazio pure per il 4-0 di Kane, al suo 19° gol in campionato. Il Bayern Monaco torna così alla vittoria e sale a 41 punti, lasciando l’Heidenheim invece a 11 punti.

MAINZ-ST. PAULI 0-0
Mainz e St. Pauli si sfidano alla Mewa Arena, dove Irvine si rende pericoloso per gli ospiti al 36’, mentre Widmer non concretizza una buona chance per i padroni di casa al 55’. Venti minuti più tardi è invece Frujita a vedersi murare una conclusione per la formazione di Amburgo, mentre Sieb non riesce a regalare il successo ai biancorossi al 93’. Il match termina quindi 0-0, risultato che porta il St. Pauli a 12 punti e il Mainz a 8, sempre in ultima posizione.

bundesliga
bayern monaco

Bundesliga

