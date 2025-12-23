Marc Marquez torna in sella dopo tre mesi su una Ducati da cross

"Primo giorno in sella. Ci aspetta un sacco di lavoro, ma è ora di iniziare ad accumulare ore e sensazioni. Passo dopo passo". È il messaggio che Marc Marquez ha postato su Instagram insieme con una foto che lo ritrae in azione con una Ducati da cross. Il campione del mondo, fermo da tre mesi dopo la frattura alla scapola destra riportata in Indonesia, e la seguente operazione, ha ripreso ad allenarsi. Qualche giorno fa, alla festa Ducati a Borgo Panigale, Marquez aveva annunciato che questa settimana sarebbe tornato in sella ed è stato di parola, facendo alcuni giri sul circuito da motocross di Alcarras, a Leida, insieme al fratello Alex e ad Alex Moreira.