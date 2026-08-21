Bayern Monaco, i malori di Musiala in campo: Kompany e il club svelano la causa

"Ho parlato con Jamal - ha detto il tecnico belga alla vigilia della Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund - e mi ha detto che non c'era nessun problema, che potevo parlarne. Ha apportato alcune modifiche alla sua terapia, che hanno avuto degli effetti collaterali. È normale". Il centrocampista offensivo, 23 anni, non sarà comunque in campo domani.