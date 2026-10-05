Nations League: l’Italia batte 3-1 la Turchia e sale al 2° posto nel girone

Dopo un primo tempo scialbo, privo di ritmo e idee, gli Azzurri provano a mettere in campo maggior grinta nella ripresa e impegnano Cakir con Doumbia al 58’, ma al 61’ incassano il pareggio: lo juventino Celik sorprende alle spalle Doumbia e offre in area di rigore un cross che Simsir trasforma in gol, aiutato anche dal tocco precedente di Elmali. Calafiori però non ci sta e al 64’ incorna la sua prima rete in azzurro, riportando avanti la Nazionale di Mancini sulla punizione ben battuta da Barella. A prendersi la scena con un’importantissima chiusura difensiva al 71’ è invece Vergara (poi uscito per infortunio), mentre Donnarumma si distende sul destro di Oczan otto minuti più tardi. L’Italia torna allora ad attaccare e Pio Esposito sigilla il match all’87’, dopo una bella iniziativa di Doumbia: settimo gol in tredici partite con la Nazionale per l’attaccante dell’Inter, lesto nel deviare in rete la conclusione di Romano. Gli Azzurri si portano così a 7 punti nel girone: ora l’Italia è certa del terzo posto, che significa almeno essere testa di serie alle prossime qualificazioni europee.