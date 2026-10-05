Nations League: l’Italia batte 3-1 la Turchia e sale al 2° posto nel girone

© Getty Images
© Getty Images
L’Italia batte 3-1 la Turchia nella 4ª giornata di Nations League e sale al secondo posto nel Gruppo 1 della Lega A, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia (4-1 per Zidane). A regalare un’altra vittoria a Mancini ci pensano i gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, che costringono così Montella a restare a zero punti in classifica: ora la posizione del ct turco è davvero a rischio. Al Dall’Ara, Mancini decide di rivoluzionare la formazione iniziale, confermando solo due dei titolari visti nell’ultima partita contro la Francia, ovvero Bastoni e Donnarumma, con quest’ultimo chiamato alle prime due parate della partita nel corso del quarto d’ora d’apertura di gara. L’Italia fatica a fare gioco, ma al 26’ trova il colpo per sbloccare improvvisamente il risultato: alla prima occasione utile, Scamacca sfodera un destro poderoso che vale il vantaggio azzurro, sfruttando un rimpallo favorevole.
Dopo un primo tempo scialbo, privo di ritmo e idee, gli Azzurri provano a mettere in campo maggior grinta nella ripresa e impegnano Cakir con Doumbia al 58’, ma al 61’ incassano il pareggio: lo juventino Celik sorprende alle spalle Doumbia e offre in area di rigore un cross che Simsir trasforma in gol, aiutato anche dal tocco precedente di Elmali. Calafiori però non ci sta e al 64’ incorna la sua prima rete in azzurro, riportando avanti la Nazionale di Mancini sulla punizione ben battuta da Barella. A prendersi la scena con un’importantissima chiusura difensiva al 71’ è invece Vergara (poi uscito per infortunio), mentre Donnarumma si distende sul destro di Oczan otto minuti più tardi. L’Italia torna allora ad attaccare e Pio Esposito sigilla il match all’87’, dopo una bella iniziativa di Doumbia: settimo gol in tredici partite con la Nazionale per l’attaccante dell’Inter, lesto nel deviare in rete la conclusione di Romano. Gli Azzurri si portano così a 7 punti nel girone: ora l’Italia è certa del terzo posto, che significa almeno essere testa di serie alle prossime qualificazioni europee.
IL TABELLINO
Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo (55’ Kayode), Mancini, Bastoni, Ruggeri (55’ Calafiori); Barella (70’ Tonali), Romano, Doumbia; Vergara (84’ Frattesi), Scamacca (55’ Pio Esposito), Maldini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Cambiaghi, Fagioli, Inacio, Scalvini, S. Esposito. CT: Mancini
Turchia (4-3-3): Cakir; Celik, Bardakci, Kabak, Kadioglu (89’ Aydin); Elmali, Ozcan, Kahveci (70’ Fakili); Simsir (70’ Elmaz), Akgun (89’ Gul), Yuksek (79’ Akturkoglu). A disposizione: Bayindir, Sengezer, Demiral, Topcu, Tiknaz, Kabasakal, Eskihellac. CT: Montella
Arbitro: Marciniak (Pol)
Marcatori: 26’ Scamacca (I), 61’ Simsir (T), 64’ Calafiori (I), 87’ Pio Esposito (I)
Ammoniti: Scamacca (I), Ruggeri (I), Celik (T), Elmali (T)
LE STATISTICHE
Francesco Pio Esposito è diventato solo il secondo giocatore nella storia della Nazionale a trovare la sua settima rete con al massimo 21 anni d'età, dopo Giuseppe Meazza (20 anni e 155 giorni il 25 gennaio 1931).
L’Italia non vinceva una partita casalinga con Roberto Mancini ct dal 23 marzo 2023: 1-0 contro l’Inghilterra a Milano in UEFA Nations League, con Giacomo Raspadori decisivo in quel caso.
L’Italia non vinceva una partita casalinga segnando almeno tre reti con Roberto Mancini ct dall’8 settembre 2021: 5-0 contro la Lituania a Reggio Emilia nelle qualificazioni ai Mondiali.
L'Italia è la squadra che ha segnato più gol coi difensori in UEFA Nations League: 13, almeno due in più di qualsiasi squadra (a 11 Olanda e Portogallo).
Primo gol di Riccardo Calafiori con la maglia dell'Italia. Il difensore è tornato a segnare al Dall'Ara per la prima volta dalla doppietta contro la Juventus in Serie A, il 20 maggio 2024 quando vestiva la maglia del Bologna.
Da quando ha fatto il suo esordio in azzurro con Roberto Mancini, il 10 ottobre 2018, Nicolò Barella è il secondo giocatore ad aver preso parte a più reti sotto la gestione del ct (14 – 8G+6A - al pari di Lorenzo Insigne), dietro solo a Ciro Immobile (15).
All'età di 20 anni e 110 giorni Alessandro Romano è il terzo giocatore più giovane a fornire un assist in azzurro dopo Wilfried Gnonto e Jeff Ekhator.
Secondo gol per Gianluca Scamacca con la maglia dell’Italia, 1084 giorni dopo il primo, realizzato contro l’Inghilterra a Wembley nelle qualificazioni a EURO 2024, il 17 ottobre 2023.