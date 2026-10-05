BASKET

Basket: Milano cade 75-72 nel posticipo contro Verona

L’Olimpia non riesce a rispondere a Bologna: è la Tezenis a imporsi al PalaMagis. Esulta Udine contro Cantù

05 Ott 2026 - 22:57
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© Olimpia Milano

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Il posticipo della 2ª giornata della Serie A di basket coincide con la prima sconfitta in questo campionato di Milano, che cade 75-72 contro Verona al PalaMagis. La squadra di coach Peppe Poeta resta così a 2 punti in classifica, gli stessi che ora ha anche quella di Ramagli, al primo successo dopo la promozione in massima serie. Grande protagonista per la Tezenis è Melendez, autore di una serata da 14 punti personali, mentre alle Scarpette Rosse non bastano i 14 di Guduric.

Milano fa tappa al PalaMagis per la sfida contro Verona, con il quarto d’apertura del match tra Olimpia e Tezenis che va in archivio sul 21-21. Diop, Mathews e Thompson provano a trascinare i lombardi, mentre Loro, Tobey e Zampini fanno lo stesso per i veneti: ciò che ne nasce è quindi una frazione di sostanziale equilibrio. La squadra di coach Ramagli prende fiducia e sale sul doppio vantaggio nel secondo quarto, esaltata anche dalle giocate di Massinburg: all’intervallo il risultato è di 44-38 per Verona. Al ritorno sul parquet, le Scarpette Rosse riescono però a recuperare il gap sfavorevole, grazie anche ai canestri di Peters e Wright: l’Olimpia impatta sul 49-49 e si porta pure avanti di un possesso nello score, prima di presentarsi all’alba dell’ultimo quarto in svantaggio 58-53. Samuels e Melendez aiutano infatti i padroni di casa a tornare sul +5, ma Guduric contribuisce alla risalita di Milano nella frazione conclusiva: la formazione di Peppe Poeta passa avanti sul 61-60, ma poi si inceppa ed è costretta ad arrendersi. Verona vince 75-72 negli ultimi secondi, infliggendo all’Armani il primo ko in questo campionato.

L’ALTRA PARTITA
Udine passa 85-84 all’overtime contro Cantù al PalaDesio, dove sono soprattutto i 24 punti di Battle a trascinare gli ospiti. L’Apu Old Wild West si porta così a 4 punti in classifica, mentre a zero resta l’Acqua S.Bernardo.

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