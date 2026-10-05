NATIONS LEAGUE

Italia, Mancini: "Bravi a reagire dopo un inizio sofferto, ce la giochiamo in Belgio"

Il ct dopo il successo contro la Turchia: "Nonostante i cambi c'era stanchezza da parte di tutti"

05 Ott 2026 - 22:58
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E' soddisfatto Roberto Mancini dopo il secondo successo in altrettante partite contro la Turchia di Vincenzo Montella che consente agli azzurri di superare il Belgio in classifica e agguantare il secondo posto alle spalle della Francia. "Nonostante i cambi c'era stanchezza da parte di tutti - dice il ct -, abbiamo sofferto ma siamo stati bravi a riprendere la partita, a creare occasioni e segnare".

"Era previsto perdere fluidità nel gioco con i tanti cambi - spiega -, Romano può giocare anche mezzala ma ha bisogno di giocar queste partite per migliorare". E ancora: "Ora dobbiamo continuare così, vediamo le partite di novembre. Probabilmente ce l'andremo a giocare in Belgio".

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