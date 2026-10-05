Italia, Mancini: "Bravi a reagire dopo un inizio sofferto, ce la giochiamo in Belgio"

E' soddisfatto Roberto Mancini dopo il secondo successo in altrettante partite contro la Turchia di Vincenzo Montella che consente agli azzurri di superare il Belgio in classifica e agguantare il secondo posto alle spalle della Francia. "Nonostante i cambi c'era stanchezza da parte di tutti - dice il ct -, abbiamo sofferto ma siamo stati bravi a riprendere la partita, a creare occasioni e segnare".



"Era previsto perdere fluidità nel gioco con i tanti cambi - spiega -, Romano può giocare anche mezzala ma ha bisogno di giocar queste partite per migliorare". E ancora: "Ora dobbiamo continuare così, vediamo le partite di novembre. Probabilmente ce l'andremo a giocare in Belgio".