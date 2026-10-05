NATIONS LEAGUE

Le pagelle di Italia-Turchia: a Vergara manca solo il gol

L'esterno napoletano è il migliore in campo: qualità e quantità al servizio della squadra. Scamacca-Pio, la staffetta del gol. Prima rete azzurra per Calafiori

di Matteo Dotto
05 Ott 2026 - 22:56
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ITALIA

DONNARUMMA 6.5 - Una serata piuttosto tranquilla fino alla gran parata sul tiro di Ozcun nelle battute finali.

DI LORENZO 6 - Entra nella giocata del gol con il cross che dopo un rimpallo arriva sul destro di Scamacca. Qualche errore di troppo in difesa e uno, in apertura di ripresa, poteva costare caro (dal 55' KAYODE 6 - Meno brillante che nelle due precedenti esibizioni azzurre, entra comunque con personalità a presidiare la fascia destra).

MANCINI 6 - Prestazione senza sbavature ma senza acuti. 

BASTONI 6.5 - Le consuete uscite eleganti e puntuali, forse poteva far meglio in chiusura sul gol turco.

RUGGERI 5.5 - Prestazione troppo timida, sulla sinistra l'Italia attacca poco e male. In chiave difensiva tiene bene la posizione (dal 55' CALAFIORI 6.5 - Entra e la Turchia pareggia. Poi però ci mette la testa sul cross di Barella e riporta avanti l'Italia).

BARELLA 6.5 - Si conquista e batte la punizione da cui nasce il raddoppio azzurro. Pennellata d'autore per la testa di Calafiori. Per il resto corre e combatte con lucidità (dal 69' TONALI 6 - Fa il suo, con esperienza e personalità.)

ROMANO 6 - Regia un po' troppo anonima, meglio quando - entrato Tonali - si sposta sulla mezzala dove lo si vede più intraprendente. Dal suo sinistro l'assist (voluto?) per il gol di Esposito.

DOUMBIA 6.5 - L'impegno non manca, ma in occasione del gol turco è sorpreso alle spalle dall'incursione di Celik che propizia il momentaneo pareggio. Si riscatta poi con l'azione che porta al tris e sfiora la soddisfazione personale proprio allo scadere.

VERGARA 7.5 - Il migliore degli azzurri. Spumeggiante, sempre nel vivo del gioco, oltre alla consueta qualità ci mette anche tanta quantità. Gli è mancato solo il gol (dall'84' FRATTESI SV).

SCAMACCA 6.5 - Un gran gol, con il destro al volo sotto la traversa, alza il voto a una partita con qualche errore di troppo, un paio di posizioni di offside evitabili e un giallo per fallaccio su Yuksek (dal 55' PIO ESPOSITO 6.5 - Perde qualche pallone di troppo ma mette il piattone sul tiro-cross di Romano e sale a quota 7 nella graduatoria dei bomber azzurri). 

MALDINI 6 - Partita un po' "timida": qualche buona iniziativa ma anche qualche pausa di troppo.

Allenatore MANCINI 7 - Archivia il suo ritorno azzurro con la seconda vittoria sulla Turchia e un'altra prestazione "onesta". Magari non scintillante come quelle di Bursa e Parigi, ma comunque (con)vincente. 

TURCHIA

CAKIR 5.5; CELIK 6.5, KADIOGLU 6, KABAK 5.5, BARDACKI 5.5, ELMALI 5; YUKSEK 5.5 (dal 79' AKTURKOGLU SV), KAHVECI 5.5 (dal 60' ELMAZ 6), OZCAN 6; AKGUN 5.5, SIMSIR 6.5 (dal 69' FAKILI SV). Allenatore MONTELLA 6

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