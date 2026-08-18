Musiala sviene ancora in campo, allarme in casa Bayern Monaco: "Vi spiego che cos'ho" VIDEO

Dopo la partita, è stato lo stesso Musiala a rassicurare sulle sue condizioni: "Per prima cosa, la cosa più importante: sto bene - ha dichiarato il numero 10 dei bavaresi -. Vorrei dissipare la vostra preoccupazione e spiegarvi qualcosa: mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee, di breve durata ma facilmente curabili, dovute a una disfunzione neurologica, che possono portare a episodi del genere". "So che a prima vista possono sembrare spaventose, ma per me al momento fanno parte della mia quotidianità - ha spiegato Musiala -. Sono in ottime mani dal punto di vista medico e sono molto ottimista. La cosa importante è che non sussiste alcun rischio per la salute oltre a questo. In stretta collaborazione e in costante dialogo con gli esperti, è stato mio desiderio personale affrontare questa sfida e, con l'autorizzazione dei neurologi, continuare a dedicarmi a ciò che mi aiuta di più nel processo di guarigione: semplicemente vivere la mia vita quotidiana e continuare a coltivare la mia passione per il calcio".