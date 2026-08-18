Musiala sviene ancora in campo, allarme in casa Bayern Monaco: "Vi spiego che cos'ho" VIDEO

18 Ago 2026 - 21:25
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Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un'amichevole della squadra, a pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme.

La dinamica del nuovo episodio

 Nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim, Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa (al posto di Saibari). Tuttavia, dopo appena sei giri d'orologio dal suo ingresso in campo, il giocatore è collassato sul terreno di gioco, avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa.

La situazione è apparsa subito delicata: lo staff medico si è precipitato sul campo per prestare i primi soccorsi, mentre i compagni di squadra hanno fatto scudo attorno a lui per proteggerlo. Successivamente, il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe — visibilmente stordito — accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. 

Il precedente contro il Lipsia

 L'episodio aggrava un quadro clinico già complesso. Sabato scorso, infatti, Musiala era crollato in campo negli ultimi minuti dell'amichevole vinta per 3-1 contro il Lipsia. I postumi di quel malore lo avevano costretto a saltare la presentazione ufficiale della squadra al campus nella giornata di lunedì, dopo aver svolto solamente una sessione di allenamento individuale.

Alla luce di questo nuovo episodio, la diagnosi iniziale dello staff medico del Bayern — che aveva attribuito tutto alla stanchezza e alle alte temperature — dovrà inevitabilmente essere rivista e approfondita.

"Sto bene"

 Dopo la partita, è stato lo stesso Musiala a rassicurare sulle sue condizioni: "Per prima cosa, la cosa più importante: sto bene - ha dichiarato il numero 10 dei bavaresi -. Vorrei dissipare la vostra preoccupazione e spiegarvi qualcosa: mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee, di breve durata ma facilmente curabili, dovute a una disfunzione neurologica, che possono portare a episodi del genere". "So che a prima vista possono sembrare spaventose, ma per me al momento fanno parte della mia quotidianità - ha spiegato Musiala -. Sono in ottime mani dal punto di vista medico e sono molto ottimista. La cosa importante è che non sussiste alcun rischio per la salute oltre a questo. In stretta collaborazione e in costante dialogo con gli esperti, è stato mio desiderio personale affrontare questa sfida e, con l'autorizzazione dei neurologi, continuare a dedicarmi a ciò che mi aiuta di più nel processo di guarigione: semplicemente vivere la mia vita quotidiana e continuare a coltivare la mia passione per il calcio".

Musiala, che spavento: segna poi crolla in campo, Saibari lo soccorre

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