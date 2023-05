Bundesliga: il Leverkusen pensa già alla Roma e perde il derby contro il Colonia  

GERMANIA

Xabi Alonso si arrende 2-1 alla BayArena: decisiva la doppietta di Selke. Vince lo Schalke 04 contro il Mainz

© Getty Images Nell’anticipo della trentunesima giornata di Bundesliga, perde il Bayer Leverkusen, sconfitto 2-1 nel derby contro il Colonia. Alla BayArena è decisiva la doppietta di Devie Selke, inutile invece il momentaneo pari di Amine Adli. Ora Xabi Alonso dovrà preparare l’andata della semifinale di Europa League, in programma giovedì prossimo all’Olimpico contro la Roma di Mourinho. Vince 3-2 in extremis invece lo Schalke 04 contro il Mainz.

BAYER LEVERKUSEN-COLONIA 1-2

Brutta sconfitta per il Bayer Leverkusen, che perde il derby con il Colonia 2-1. I padroni di casa provano a gestire subito il pallone con velocità, ma in vantaggio ci vanno gli ospiti: al 14’ un cross dalla trequarti trova il colpo di testa di Selke, che segna il suo quarto gol in campionato. Poco dopo è Kainz a spaventare Hradecky, ma questa volta il suo tiro dalla distanza si spegne alto. Gli uomini di Xabi Alonso riconquistano campo ma faticano a trovare spazi, con il Colonia che non concede varchi centrali e costringe i padroni di casa a un possesso sterile. Al 28’ però tutto cambia: Diaby inventa un bel filtrante per Adli, che controlla e pareggia i conti. La gioia del pubblico della BayArena però dura poco: al 36’ è ancora Selke ad agganciare il cross di Thielmann dalla fascia e battere il portiere avversario in girata, firmando così la sua doppietta. Pochi minuti dopo è ancora una volta Adli ad avere sulla testa la palla del nuovo pari, ma la sua conclusione è troppo centrale. A inizio ripresa il Colonia sfiora il tris, con Hector che calcia sotto la traversa e trova il bel riflesso di Hradecky. Il Leverkusen continua a faticare nel trovare spazi e allora si affida alle palle inattive, con il colpo di testa di Andrich bloccato da Schwabe. Nel finale gli ospiti avrebbero l’occasione per mandare ko gli avversari, ma Schindler, smarcato a centro area, calcia centrale. Finisce quindi 2-1 per il Colonia, che sale a 38 punti. Resta invece a 48, in piena zona europea, il Bayer Leverkusen, che giovedì prossimo affronterà la Roma nell’andata delle semifinali di Europa League.

MAINZ-SCHALKE 04 2-3

Colpo salvezza dello Schalke 04, che batte a domicilio 3-2 il Mainz. I padroni di casa approcciano l’incontro con coraggio e si fanno pericolosi con Onisiwo, che dal limite dell’area trova la bella parata del portiere avversario. Con il passare dei minuti però salgono gli ospiti, che passano al 26’: Bulter si crea lo spazio per la conclusione e infila l’angolino. Lo Schalke potrebbe raddoppiare poco dopo: prima è il centrocampista tedesco a esaltare il riflesso di Zentner, poi Karaman colpisce il palo da fuori area. A inizio ripresa arriva il pari del Mainz: al 53’ sponda di Hanche-Olsen e colpo di testa vincente di Barreiro Martins. La gioia dei tifosi di casa però dura appena sette minuti: al 60’ bella giocata di Karaman a liberare il tiro da fuori di Krauss, al suo secondo gol in campionato. Dieci minuti e il risultato cambia ancora grazie alla punizione magistrale di Martin, che supera la barriera e fa 2-2. Il pari resiste fino al recupero quando, al 12’ minuto di extratime, l’arbitro assegna un calcio di rigore agli ospiti, realizzato da Bulter. Vince quindi 3-2 lo Schalke 04, che raggiunge quota 30 punti, mentre il Mainz rimane a 45.