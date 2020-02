Bundesliga: Il Bayern Monaco dilaga 4-1 a Colonia e si prende la vetta della classifica a +1 sul Lipsia

GERMANIA

Nella 22esima giornata di Bundesliga il Bayern Monaco dilaga in casa del Colonia 4-1 e si prende la vetta della classifica, un punto in più del Lipsia secondo. Tre gol nei primi 12 minuti: Lewandowski la sblocca al 3’, Coman viene abbandonato dai difensori e firma il raddoppio (5’), il tris è il colpo di biliardo di Gnabry al 12’. Nella ripresa arriva la doppietta di Gnabry con un destro a giro al 66’, Uth segna al 70’ il gol della bandiera per i suoi.

COLONIA-BAYERN MONACO 1-4

Il Bayern Monaco ha dimenticato da tempo il suo avvio stentato in campionato e grazie a questa vittoria si ritrova in vetta a +1 sul Lipsia. I bavaresi travolgono il Colonia 4-1: i padroni di casa stanno vivendo un buon periodo di forma, quattro vittorie nelle ultime sei, ma non possono nulla davanti a un Bayern di questo livello. Al Rhein Energie Stadion gli uomini di Flick mettono subito le cose in chiaro e passano in vantaggio al 3’ con Lewandowski. Bel pallone in profondità di Müller, l’attaccante polacco si presenta davanti a Horn e lo supera con un sinistro potente a incrociare. Due minuti dopo, il raddoppio degli ospiti: ancora Müller con l’assist per Coman, che abbandonato dalla difesa del Colonia al centro dell’area ha tutto il tempo per stoppare e spedire la sfera nell’angolino con un destro preciso. Al 12’ Gnabry stoppa alla perfezione il corner battuto da Kimmich, taglia l’area in diagonale, salta un avversario con un tocco felpato e con il destro piazza un colpo da biliardo nell’angolino lontano, dove Horn non può arrivare. Il Bayern sfiora anche il poker con Thiago Alcantara, poi, prevedibilmente, il ritmo della partita si abbassa. I bavaresi prendono fiato per un attimo e ripartono, Gnabry centra la traversa e prima Horn, poi il palo fermano Kimmich. Nei primi minuti del secondo tempo Cordoba si vede annullare la rete dal Var per fuorigioco. Non arriva nessuna gioia per i padroni di casa che si vedono annullare il secondo gol in dieci minuti, vittima delle circostanze ancora la punta colombiana. Tanto possesso del Bayern al cospetto di un Colonia che non riesce a rendersi pericoloso e al 66’ arriva il poker dei bavaresi. Doppietta per Gnabry, destro a giro a mezza altezza dal limite dell’area per concludere con classe un’azione personale. Al 70’ Uth si lancia in area piccola e da due passi mette in rete sul perfetto assist di Kainz, poi Modeste in un paio di occasioni sfiora il gol senza risultato prima del triplice fischio finale.

