Calcio
In Spagna

Il "caso Vinicius", i pareggi e lo spogliatoio contro Xabi Alonso: clima teso in casa Real

Il secondo pari consecutivo e il gioco che non decolla creano malumori tra i giocatori, poco convinti dei metodi dell’allenatore spagnolo. E il brasiliano non vuole rinnovare

di Giulia Bassi
24 Nov 2025 - 21:55
© ansa

© ansa

Eppure il Real Madrid è lì, esattamente dove ci si aspetta che sia: al primo posto in classifica in Liga, con un punto in più del Barcellona. Ma nell'ultima giornata è arrivato il secondo pareggio di fila e il gioco non decolla. E a quanto pare nemmeno il rapporto tra lo spogliatoio e Xabi Alonso. Così in Spagna sono sempre più insistenti le voci secondo cui alcuni giocatori vorrebbero la cacciata dell'allenatore. E poi c'è il caso Vinicius Junior, scontento e a un passo dall'addio.

Il gol di Bellingham all'87' con cui i blancos hanno evitato il ko contro l'Elche (e che segue lo 0-0 contro il Rayo Vallecano) avrà anche evitato guai peggiori ma i media iberici parlano apertamente di "polveriera Real": tifosi inferociti, come riporta Ok Diario, ma anche parte dello spogliatoio sarebbe sul piede di guerra, non convinto dalla gestione del gruppo da parte di Xabi Alonso. L'ex allenatore del Bayer Leverkusen non sarebbe a rischio, almeno per il club, ma sembra chiaro che con alcuni giocatori ci siano divergenze importanti. 

"Scontento" è invece un eufemismo se si pensa a Vinicius Junior: l'esterno brasiliano è ai ferri corti con l'allenatore dopo la sostituzione nel Clasico contro il Barcellona: un atto di lesa maestà, a quanto pare, che ha portato il giocatore ha contestare platealmente la scelta del tecnico. E secondo The Athletic, Vinicius avrebbe comunicato alla dirigenza del Real di non voler rinnovare il contratto, in scadenza nel 2027. Almeno fino a che Xabi Alonsio continuerà a sedere sulla panchina dei blancos. 

Le storie tese tra i due risalgono al Mondiale per club: nella semifinale persa contro il Psg, l’allenatore spagnolo aveva deciso di non schierare Vinicius tra i titolari, salvo poi dover cambiare idea per l'infortunio di Alexander-Arnold: il brasiliano alla fine giocò ma da esterno destro e fuori posizione. Così tra equivoci tattici, difficoltà di convivenza in campo con i compagni e la considerazione del tecnico, pare che Vini stia pensando seriamente all'addio. Le trattative per il rinnovo del contratto si erano già arenate a inizio anno per le richieste del suo entourage: il brasiliano al momento ha un ingaggio da 18 milioni, il Real ne offrirebbe 20 ma lui ne vorrebbe di più. E l'ipotesi di un addio non è poi così remota. 

real madrid
xabi alonso
real-napoli

