Il "caso Vinicius", i pareggi e lo spogliatoio contro Xabi Alonso: clima teso in casa Real

Eppure il Real Madrid è lì, esattamente dove ci si aspetta che sia: al primo posto in classifica in Liga, con un punto in più del Barcellona. Ma nell'ultima giornata è arrivato il secondo pareggio di fila e il gioco non decolla. E a quanto pare nemmeno il rapporto tra lo spogliatoio e Xabi Alonso. Così in Spagna sono sempre più insistenti le voci secondo cui alcuni giocatori vorrebbero la cacciata dell'allenatore. E poi c'è il caso Vinicius Junior, scontento e a un passo dall'addio.