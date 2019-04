Brasile: maxi rissa in campo, arrestati tre calciatori

08/04/2019

In Brasile è finita con una rissa da Far West la semifinale del campionato dello stato di Goias tra Atletico Goianense e Vila Nova. Tutto è cominciato quando i giocatori del Vila Nova dopo il fischio finale si sono lanciati sull'attaccante avversario Pedro Raul che stava festeggiando, a loro dire in modo provocatorio, la qualificazione alla finale. Compagni e dirigenti del giocatore aggredito sono intervenuti per difenderlo e ne è nata zuffa generale con schiaffi, pugni e calci, tanto che i poliziotti hanno dovuto 'sparare' gas al peperoncino per riportare la calma. Sei arrestati, tra cui tre calciatori del Vila Nova.