Barcellona, ufficiale Xavi nuovo allenatore: "Sono tornato a casa"

UFFICIALE

L'ex campione blaugrana torna sulla panchina del club dove ha giocato per 17 anni dopo l'esonero di Koeman

Dopo giorni di voci e di conferme, ora è ufficiale: Xavi Hernandez è il nuovo allenatore del Barcellona dopo l'esonero di Ronald Koeman il 28 ottobre. "È ora di tornare a casa. Benvenuto, Xavi", ha twittato il club blaugrana. "Non era un addio, era un arrivederci a presto", ha scritto il club nella didascalia di un video che mostra l'omaggio dei giocatori del Barcellona a Xavi quando lasciò il Barça nel 2015 dopo 17 anni e 23 titoli: otto titoli nella Liga, tre Champions, sei supercoppe di Spagna, due Coppe del Re, due Supercoppe d'Europa, due Mondiali dei Club. Con la Spagna ha vinto due Europei e un Mondiale. Contratto fino al 2024.

Xavi, che lascia la panchina dell'Al-Sadd in Qatar (con cui aveva un contratto fino al 2023), è atteso sabato a Barcellona e sarà presentato lunedì al Camp Nou.

"Lavoreremo al massimo. Siamo il Barcellona, siamo nel miglior club del mondo e il miglior club del mondo deve vincere, non puoi pareggiare o perdere - ha detto Xavi all'aeroporto di Doha prima di partire per Barcellona - come riportato dal 'Mundo Deportivo' - Cercheremo di rendere i giocatori felici e contenti. Dovremo lavorare duro e con l'obiettivo di vincere. Sono molto positivo e dovrò lavorare molto per far funzionare le cose". E su Instagram: "Il Camp Nou è sempre stato la mia casa. I tifosi del Barcellona sono la mia gente. Il Barcellona è il club che amo. E ora sono tornato a casa".