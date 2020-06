Barça, allarme rientrato per Messi: disponibile per la ripresa

BARCELLONA

In casa Barcellona rientra l'allarme Messi. Dopo il giorno di riposo, i blaugrana sono infatti tornati ad allenarsi e in campo si è visto anche Leo. L'argentino ha riportato un lieve infortunio al quadricipite destro e ha svolto una seduta a parte insieme ad Ansu Fati per non sovraccaricaricare eccessivamente la muscolatura ed evitare rischi inutili. Secondo quanto riferisce il club, a breve Messi dovrebbe tornare in gruppo in vista della ripresa della Liga.

Vedi anche Calcio estero Barcellona, iniziano le trattative per il rinnovo di Messi Tutti i giocatori disponibili si sono allenati alla Ciutat Esportiva sotto lo sguardo attento di Setién e del suo team. Al momento i blaugrana svolgono lavoro atletico sul campo mirato a tornare in perfetta forma fisica e poi si sottopongono ad alcune sedute tattiche per rinfrescare movimenti e automatismi. Per ritrovare il feeling giusto col ritmo gare e col terreno di gioco, inoltre, sabato il tecnico blaugrana ha programmato un allenamento speciale al Camp Nou con partitelle a porte chiuse.