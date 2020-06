Barcellona, iniziano le trattative per il rinnovo di Messi

BARCELLONA

Per qualche settimana i tifosi dell'Inter, spinti dalle parole di Massimo Moratti, hanno sognato di vederlo a Milano con la maglia nerazzurra, ma il futuro di Leo Messi sarà ancora a tinte blaugrana. Come riporta l’emittente spagnola ‘Cope’, infatti, la prossima settimana inizieranno i primi colloqui tra il Barcellona e l'entourage del giocatore per discutere del rinnovo di contratto. Barcellona in ansia per Messi

Il padre del giocatore, Jorge Messi, e il presidente dei catalani Bartomeu si incontreranno la prossima settimana per iniziare a parlare della firma sul nuovo contratto di Leo, che al momento è in scadenza nel 2021. L'emittente spagnola ha svelato anche che la clausola che avrebbe consentito all'argentino di rompere unilateralmente il suo legame col club non è scaduta ancora, ma resta valida fino al 10 giugno. Tuttavia Messi non ha intenzione di utilizzarla, perché come lui stesso ha confermato nelle interviste più recenti, è felice nel club e nella città in cui ha vinto per sei volte il Pallone d'Oro. A quasi 33 anni per Messi potrebbe anche essere l'ultimo rinnovo della carriera.

