Rugby, una banana marcia per regalo: la denuncia di Traorè, giocatore del Benetton

RUGBY

Il pilone della Nazionale Italiana: "Gesto offensivo, da condannare gravemente"

Una banana marcia per Natale. E' la brutta sorpresa che ha agitato il sonno di Cherif Traorè, pilone di origini guineiane del Benetton e della Nazionale italiana di rugby, che ha denunciato l'episodio in un post su Instagram. La cosa peggiore, come spiegato dal giocatore, è che il 'regalo' è arrivato alla cena di Natale tra compagni di squadra. "Sta arrivando Natale e come da tradizione in squadra è il momento del Secret Santa. Un momento conviviale e scherzoso. Un momento dove ti puoi permettere di fare regali anonimi ai tuoi compagni, di quelli anche pungenti, ironici. Ieri, quando è stato il mio turno, all'interno del mio regalo ho trovato una banana. Una banana marcia, dentro un sacchetto dell'umido. Oltre al fatto di reputare il gesto offensivo, la cosa che mi ha fatto più male e vedere la maggior parte dei miei compagni presenti ridere. Come se tutto fosse normale", ha raccontato Traorè.

"Sono abituato o meglio, mi sono dovuto abituare, a dover fare buon viso a cattivo gioco ogni volta che sento battute a sfondo razzista per cercare comunque di non inimicarmi le persone vicine. Ieri è stato diverso però. Fortunatamente, alcuni compagni, soprattutto stranieri, hanno cercato di supportarmi. Fuori dall'Italia un gesto come questo è condannato gravemente anche all'interno di piccole realtà, e questa volta voglio dire la mia. Non ho dormito tutta la notte" sottolinea il giocatore. "A questo Secret Santa erano presenti anche ragazzi giovani, di origini diverse. Ho deciso di non stare in silenzio questa volta per fare in modo che episodi come questo non succedano più per evitare che altre persone si ritrovino in futuro nella mia situazione attuale. E sperando che il mittente impari una lezione…"

SINDACO TREVISO, CONDANNIAMO OGNI FORMA DI RAZZISMO

"Treviso condanna con forza ogni forma e ogni atto di razzismo. Dispiace per quello che è successo al giocatore Cherif Traoré: un episodio a dir poco spiacevole, dal quale tutti noi prendiamo le distanze e che non rappresenta in alcun modo i trevigiani, lo sport e, in particolare, il rugby e la squadra del Benetton, da sempre esempio di rispetto e di sani principi". Così il sindaco di Treviso, Mario Conte, commenta l'episodio denunciato dal pilone della Benetton Rugby.

FIR: "RAZZISMO NON HA ALCUN RUOLO IN SPORT"

"La Federazione italiana rugby ribadisce il proprio impegno verso un gioco pienamente inclusivo, accogliente ed estraneo a qualunque forma di discriminazione razziale". Così la Fir in merito alla denuncia di un regalo a sfondo razzista ricevuto dal pilone della Benetton Rugby e della nazionale, Cherif Traoré. "Razzismo, intolleranza e ogni tipo di pregiudizio - sottolinea le federugby - non hanno e non devono avere alcun ruolo nello sport e nella società civile. La Federazione italiana rugby ribadisce piena fiducia nell'operato della Benetton Rugby e nella coerenza della franchigia con i valori fondanti del gioco".

IL MILAN: ROMPERE SILENZIO PRIMO PASSO PER COMBATTERE PREGIUDIZI