Atletico-Real, primo derby per Baena che ritrova Valverde: due anni fa finì a pugni

Quello di domani sarà il primo derby di Madrid per Alex Baena (diretta su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it alle ore 16.15) che, per l'occasione, si ritroverà di fronte Federico Valverde. I due sono stati protagonisti di uno spiacevole episodio risalente a due anni fa degenerato in una colluttazione a fine partita. Nell'aprile 2023, al termine di un Real Madrid-Villarreal, il centrocampista uruguayano attese l'avversario nel parcheggio del Bernabeu e gli sferrò un pugno al volto. Secondo le ricostruzioni la rabbia di Valverde è esplosa in seguiro ad alcune frasi pronunciate da Baena nel corso della partita: "Dimmi ora cosa hai detto di mio figlio" avrebbe urlato il centrocampista del Real prima di colpire l'attuale calciatore dell'Atletico, che riportò un lieve gonfiore dello zigomo.