Atletico-Real, primo derby per Baena che ritrova Valverde: due anni fa finì a pugni

L'uruguayano prese a pugni nel garage del Bernabeu l'allora calciatore del Villarreal ma venne scagionato per mancanza di prove
© Getty Images
Quello di domani sarà il primo derby di Madrid per Alex Baena (diretta su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it alle ore 16.15) che, per l'occasione, si ritroverà di fronte Federico Valverde. I due sono stati protagonisti di uno spiacevole episodio risalente a due anni fa degenerato in una colluttazione a fine partita. Nell'aprile 2023, al termine di un Real Madrid-Villarreal, il centrocampista uruguayano attese l'avversario nel parcheggio del Bernabeu e gli sferrò un pugno al volto. Secondo le ricostruzioni la rabbia di Valverde è esplosa in seguiro ad alcune frasi pronunciate da Baena nel corso della partita: "Dimmi ora cosa hai detto di mio figlio" avrebbe urlato il centrocampista del Real prima di colpire l'attuale calciatore dell'Atletico, che riportò un lieve gonfiore dello zigomo.
L'astio tra i due nacque durante la sfida di Coppa del Re dello stesso anno tra i Blancos e il Villarreal, quando Baena avrebbe detto a Valverde: "Piangi ora che tuo figlio non nasce", facendo riferimento alle difficoltà di gravidanza della moglie. Frasi disgustose che il trequartista spagnolo ha sempre negato.
Valverde fu scagionato 3 mesi dopo l'accaduto dalla Commissione Disciplinare poiché non c'erano prove che lo inchiodavano. Nel caso fosse stato ritenuto colpevole, il calciatore del Real avrebbe rischiato una squalifica di cinque giornate.
Commenti (0)