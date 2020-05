Arsenal, Lady Kolasinac fermata con una pistola stordente

ARSENAL

Bella Kolasinac, moglie del difensore dell'Arsenal Sead, è stata fermata dalla polizia all'aeroporto di Londra per aver portato una pistola stordente nel Regno Unito, comprata nei mesi scorsi dopo che il marito e il compagno Mesut Ozil sono stati assaliti da due ragazzi armati di coltello nel luglio 2019. La ragazza, rientrata domenica da Francoforte, è stata rilasciata su cauzione, ma rischia fino a 6 mesi di carcere per importazione di arma illegale. Bella Kolasinac e l'arma proibita instagram

Bella Kolasinac, moglie del difensore dell'Arsenal Sead, è stata fermata dalla polizia all'aeroporto di Londra per aver portato una pistola stordente nel Regno Unito. La ragazza, rientrata domenica da Francoforte, è stata rilasciata su cauzione, ma rischia fino a 6 mesi di carcere per importazione di arma illegale.





“È stato tutto un malinteso. La pistola stordente era ancora nella sua confezione e non aveva le batterie - ha spiegato un portavoce della famiglia al 'Sun' - Bella è stata in grado di dimostrare di aver inviato una e-mail agli operatori di volo per assicurarsi che potesse importarla. Sfortunatamente, era in volo con il telefono spento quando ha ricevuto un'email che diceva che il dispositivo era illegale. La compagnia aerea aveva informato i doganieri che aveva la pistola prima dell'atterraggio dell'aereo. Non lo ha dichiarato perché non pensava di aver fatto qualcosa di sbagliato. Questi dispositivi possono essere trasportati legalmente in una borsa in Germania se il proprietario ha un permesso".