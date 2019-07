Londra, Ozil aggredito da due teppisti armati: Kolasinac lo difende a mani nude

Attimi di paura a Londra per Mesut Ozil e Sead Kolasinac. Mentre erano a bordo del suv del tedesco, i due giocatori dell'Arsenal sono stati aggrediti in strada da due uomini armati di coltelli. Un assalto a cui Kolasinac ha reagito coraggiosamente, scendendo subito dall'auto per scacciare i teppisti a mani nude e difendere il compagno di squadra. Una scena incredibile, ripresa da una telecamera e finita rapidamente sui social. Inseguito dai delinquenti, Ozil è poi scappato a bordo della macchina e si è rifugiato in un ristorante turco. Sul posto è intervenuta la polizia per raccogliere tutte le testimonianze dei presenti. Seduto a terra, Ozil è apparso molto scosso dall'episodio.