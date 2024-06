Amichevoli: la Germania sbatte sull'Ucraina, Inghilterra in controllo

AMICHEVOLI

Nagelsmann e i suoi dominano per lunghi tratti a Norimberga, ma pareggiano 0-0: grande prova di Beier. Successo per 3-0, invece, per gli inglesi: in gol Kane e Alexander-Arnold

Finisce 0-0 la prima amichevole d'avvicinamento agli Europei casalinghi per la Germania, che viene fermata dall'Ucraina e da uno strepitoso Trubin. Il portiere del Benfica salva i suoi sulle occasioni di Beier e Undav, evitando il ko. Esulta, invece, l'Inghilterra: la Bosnia non crea mai pericoli e capitola per 3-0. In gol Palmer (rigore), Alexander-Arnold e Kane. Le due nazionali torneranno in campo venerdì, sfidando rispettivamente Grecia e Islanda.

GERMANIA-UCRAINA 0-0

Maximilian Beier effettua un sontuoso debutto con la maglia della Nazionale, ma la Germania non va oltre lo 0-0 contro l'Ucraina: inizia con un pari l'avvicinamento agli Europei per Die Mannschaft, che venerdì sfiderà la Grecia. Gli ospiti si schierano con un 3-4-2-1 dalle posizioni estremamente difensive, contro una Germania che va all'attacco con Musiala, Gundogan e Wirtz alle spalle di Havertz. Il fuoriclasse del Bayer Leverkusen è la spinta della Nazionale tedesca nel primo tempo, ma nè lui nè il compagno Andrich trovano la porta e la Germania rischia. Il primo tempo si chiude infatti con la gran parata di Neuer su Yaremchuk, che manda tutti al riposo. Nella ripresa Nagelsmann inserisce subito Undav e Führich, giocatori chiave con Mittelstädt di quello Stoccarda che ha chiuso secondo nella Bundesliga, poi fa debuttare Beier e Pavlovic. La Germania sfiora la rete con Havertz, poi inizia il personale duello tra Maximilian Beier e Trubin. In mezz'ora l'attaccante dell'Hoffenheim, 13 reti in Bundesliga, si crea quattro occasioni: in due chances sbatte sul portiere, in due sfiora il gol da buona posizione. La Germania meriterebbe il vantaggio, ma nel finale rischia: un fuorigioco iniziale salva Neuer dopo un'insensata uscita (di testa) a centrocampo, poi Yarmolenko bussa alla porta tedesca. Nel recupero ecco un'altra chance per i tedeschi, ma un sontuoso Trubin ipnotizza Undav dopo un rapidissimo contropiede. La rete non è evidentemente nei piani a Norimberga: Germania-Ucraina finisce 0-0 nonostante le numerose occasioni.

INGHILTERRA-BOSNIA 3-0

Buona la prima nell'avvicinamento a Euro2024 per l'Inghilterra, che sconfigge 3-0 la Bosnia in un match a senso unico. Gli ospiti, che non schierano Edin Dzeko, giocano infatti con un 5-4-1 e la difesa molto bassa, non arrivando mai dalle parti di Pickford. Ne ha buon gioco un'Inghilterra che testa le seconde linee, dando spazio importante ad Eze e Watkins, che non deludono: la stella del Crystal Palace risulterà il migliore nel primo tempo, la punta dell'Aston Villa sfiora la rete in due occasioni. Vanno vicini alla rete anche Palmer e Konsa, contro una squadra che non vince fuori casa da sei anni, ma St. James's Park esulta solo a ripresa inoltrata. Serve un rigore, concesso per una trattenuta sul già menzionato Konsa, per sbloccare la sfida: Cole Palmer non sbaglia e, al 60', firma la sua prima rete in Nazionale. Dopo questo episodio Southgate inserisce Kane, Grealish e Maddison coi debuttanti Wharton (Crystal Palace) e Branthwaite (Everton), e i suoi dilagano. L'Inghilterra sfiora la rete in due occasioni, per poi raddoppiare all'85' con lo stupendo tiro al volo di Alexander-Arnold. L'Mvp del match si sblocca, Gallagher sfiora il tris e Kane lo trova all'88': il suo tocco sulla linea beffa l'incolpevole Vasilj, autore di un'ottima gara. Un ottimo test per gli inglesi, che vincono 3-0 e venerdì sfideranno l'Islanda.