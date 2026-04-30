MANOVRE BIANCONERE

Juve, Spalletti chiama Bernardo Silva. Colpo possibile in caso di Champions

L'allenatore bianconero ha telefonato al fuoriclasse portoghese. Primi contatti positivi e stima reciproca, ma tutto passa dalla qualificazione europea

30 Apr 2026 - 10:12
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Spalletti chiama Bernardo Silva. No, non è un modo di dire. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'allenatore della Juventus ha telefonato al fuoriclasse portoghese: per ora "discorsi, riflessioni, reciproci complimenti", scrive il quotidiano, ma è chiaro che è tutto nell'ottica del possibile colpo di mercato.

Silva si libererà a parametro zero dal Manchester City in estate e non è un mistero che i bianconeri siano in primissima fila tra le pretendenti. Il 31enne andrebbe a occupare la casella di trequartista per alzare la qualità tecnica della squadra di Spalletti, che insiste per cercare il colpo e si è speso anche in prima persona. 

Non solo Mls statunitense e la Saudi Pro League dell'Arabia Saudita, tra le pretendenti per il maghetto del City ci sarebbe anche il Barcellona, avversaria più temibile e dalla quale potrebbe arrivare un altro campione come Lewandowski. La Juventus potrebbe spingersi fino a un ingaggio da sette milioni di euro più bonus, ma tutto dipenderà dal finale di stagione.

Mentre Bernardo proverà a conquistare Premier League e Fa Cup nella sua ultima stagione a Manchester, la Juventus deve blindare l'accesso alla prossima Champions League nelle ultime 4 gare di Serie A. Solo così, con in tasca il pass per la massima competizione europea, la destinazione Torino diventerebbe davvero appetibile per il portoghese. Allo stesso tempo, la Juventus avrebbe un tesoretto derivante dalla qualificazione da poter investire sul mercato. 

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