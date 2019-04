Serie A, Torino-Cagliari 1-1: Mazzarri rallenta ancora per l'Europa

14/04/2019

LA PARTITA

Tanti calci, poco calcio. Dopo lo 0-0 col Parma, il Toro bissa col Cagliari e perde ancora terreno nell'euro-corsa. Tradita da un atteggiamento troppo nervoso, la squadra di Mazzarri non riesce a trasformare la cattiveria agonistica in "ferocia" tecnica, sbattendo contro il bunker sardo e lasciando sul terreno altri punti preziosi. Mezzogiorno storto per i granata, che dopo il vantaggio rovinano tutto facendosi prendere dall'ansia e alzando inutilmente i toni di una gara già ad alto tasso fisico. Protagonista del match, in positivo e in negativo, Zaza, che prima apre le marcature e poi si fa buttare fuori avviando la riscossa rossobolù. Una pari amaro per Mazzarri, che ora rischia di chiudere la stagione con tanti rimpianti.



Senza Iago e Belotti, all'Olimpico nel Toro davanti tocca a Zaza. E i granata in avvio faticano ad attaccare la profondità per vie centrali. Con Barella e Rincon aggressivi, la gara si infiammma subito in mediana, ma è sugli esterni e sulla trequarti che gli uomini di Mazzarri provano a fare la differenza. Ansaldi e Baselli hanno il piede caldo, ma Cragno è attento e i sardi respingono l'assalto granata appoggiandosi alle spizzate di Joao Pedro e Pavoletti, saltando coi lanci la pressione a centrocampo. Un bel sinistro di Ionita si stampa sulla traversa, poi Rincon spara a lato. A buon ritmo il match resta vivo, ma con le difese schierate gli spazi sono pochi ed è dura passare. Da una parte il più attivo è Ansaldi, dall'altra invece tocca a Barella avviare le ripartenze rossoblù. Intorno alla mezz'ora Pellegrini spinge Izzo in area, ma Irrati e il Var lasciano correre tra le proteste granata, alzando la tensione e innervosendo ulteriormente il finale del primo tempo.



Nella ripresa Meitè ci prova subito di testa, ma Cragno non si fa sorprendere. Poi è Pavoletti a sfiorare il colpo con una bella incornata. Due lampi che preparano il terreno al guizzo vincente di Zaza, che al 52' si sveglia dal torpore del primo tempo facendosi trovare pronto su un cross di Izzo. Un gol che spezza l'equilibrio e segna il match. In vantaggio, i granata arretrano infatti il baricentro, pensando più a gestire il risultato e puntando tutto sulle ripartenze di Baselli e Berenguer. Maran invece tenta l'assalto levando Joao Pedro e gettando Cerri nella mischia per dare più fisicità all'attacco. Mossa che funziona, soprattutto perché Zaza rovina tutto protestando con l'arbitro e facendosi espellere. Un rosso che rianima il Cagliari e si concretizza con un'incornata di Pavoletti, che rimette tutto in parità dopo il via libera del Var. Nel finale poi saltano tutti gli schemi e le espulsioni di Pellegrini e Barella scaldano ancora gli animi e tengono il match aperto fino all'ultimo. Sirigu salva su Cigarini, poi nel recupero Cragno ferma una punizione pericolosa di Baselli mettendo fine alle ostilità. Per il Toro è un pari amaro in chiave Europa, il Cagliari invece muove la classifica.