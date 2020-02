Serie A, Genoa-Cagliari 1-0: il Grifone si aggrappa a Pandev

GENOA-CAGLIARI 1-0

STEFANO RONCHI

Colpo Genoa, tonfo Cagliari. Nella 23.ma giornata di Serie A la squadra di Nicola batte 1-0 i sardi al Ferraris e conquista una vittoria preziosa per la salvezza, salendo a quota 19 punti. Il gol che decide la partita lo segna Pandev - appena entrato al posto di Ghiglione - al 43' del primo tempo con un tiro-cross velenoso che beffa Cragno. Nella ripresa la reazione della banda di Maran si stampa poi sulla traversa di Nainggolan. Genoa, col Cagliari basta Pandev lapresse

LA PARTITA



Tre punti per continuare a sperare e restare in corsa per la Serie A. Al Ferraris il Genoa porta a casa il bottino pieno e, al netto della contestazione dei tifosi, resta unito e concentrato sull'obiettivo. Mastica invece amaro il Cagliari, che torna da Genova con una sconfitta pesante più per il morale che per la classifica. Per gli uomini di Maran, infatti, il 2020 è ancora senza vittorie e, avanti di questo passo, l'andata straordinaria rischia di trasformarsi in un campionato anonimo e ricco di rimpianti nel ritorno.

Senza Cigarini e Rog, al Ferraris nel Cagliari è Cacciatore ad avanzare sulla linea dei centrocampisti. Davanti tocca ancora a Nainggolan, Joa Pedro e Simeone. Nelle fila del Genoa la novità è invece il nuovo arrivato Soumaoro al centro della difesa. Con le squadre corte e punti pesanti in palio, l'avvio del match si gioca tutto in mediana. Più ordinati, i sardi provano a controllare la gara col possesso cercando di innescare Joao Pedro tra le linee. E dal destro del brasiliano arriva il primo squillo della gara. Guizzo a cui il Grifone replica con un destro di Sanabria stoppato da Klavan e una clamorosa occasione per Ghiglione dopo un errore in disimpegno di Pellegrini. In 24' Maran perde Faragò e Cacciatore per infortunio e getta nella mischia Walukiewicz e Mattiello. Sostituzioni obbligate che cambiano faccia al Cagliari e anche agli automatismi dei sardi. A buon ritmo, da una parte sono sempre Nainggolan e Joao Pedro a strappare e a fare la differenza sulla trequarti, dall'altra parte è invece Ghiglione il più attivo insieme a Sanabria. Con le difese attente gli spazi per le imbucate però sono pochi e la gara resta in equilibrio. Poco dopo la mezz'ora si ferma anche Ghiglione per un problema muscolare e al suo posto entra Pandev, che si piazza subito dietro alle punte. Mossa coraggiosa che aumenta il peso dell'attacco del Grifone e dà la scossa. Dopo solo quattro minuti dal suo ingresso in campo, infatti, il macedone si allarga a destra e sblocca la gara con un tiro-cross velenoso che beffa Cragno & Co.

Nella ripresa il vantaggio del Genoa si fa sentire e il Grifone, in fiducia, tenta di piazzare il colpo del ko. Sanabria sfiora il raddoppio, poi Criscito ci prova dal limite. Il Cagliari però non molla. Pescato col contagiri da Nainggolan, Joao Pedro spaventa Perin. Poi Sanabria e Pinamonti scaldano i guanti a Cragno. Botta e risposta, con le squadre che si allungano e prestano il fianco alle ripartenze. Radja ci prova su punizione, ma Perin è attento. Nel Genoa è invece ancora Pandev l'uomo più pericoloso. Ma il risultato non cambia. Nel finale Joao Pedro manca il bersaglio grosso in tuffo di testa, poi il Grifone prova a controllare la partita col possesso e col contropiede. Cragno evita il raddoppio di Pandev, poi il Cagliari tenta l'assalto attaccando a testa bassa. L'ultimo ad arrendersi della squadra di Maran è Nainggolan, ma nel recupero il suo destro dal limite si stampa sulla traversa e Joao Pedro si divora il pareggio di testa. Il Genoa porta a casa tre punti d'oro per la salvezza. Per il Cagliari invece il sogno europeo ora è più lontano.





LE PAGELLE

Pandev 7: entra al 39' e gli bastano quattro minuti per sbloccare la gara con un sinistro velenoso. Sesto gol in campionato e capocannoniere del Grifone. Nella ripresa tiene palla e fa respirare la squadra

Soumaoro 7: buon esordio. Ordinato, fisico e preciso. Non trema alla prima uscita giocando facile e senza sbavature. Ottimo nel gioco aereo. Vicino anche al gol

Sanabria 6,5: è il più attivo del tandem genoano. Lotta, fa la sponda e dialoga con gli esterni. Fa sentire la sua presenza in area e gioca per la squadra dando una mano anche nella fase di non possesso

Pellegrini 5: dalla sua parte, finché resta in campo, Ghiglione spinge e va in affanno. Rischia la figuraccia con un retropassaggio sbagliato nel primo tempo. Nella ripresa Ankersen lo tiene a bada

Simeone 5: dalle sue parti arrivano pochi palloni giocabili e si innervosisce. Fatica a fare reparto e Soumaoro gli prende le misure. Fuori dal gioco

Nainggolan 6,5: si piazza tra le linee e prova a colpire. Pressing e ripartenze, come da copione. Gli però manca il guizzo giusto per centrare il bersaglio grosso. Sfortunato nel finale quando centra la traversa dal limite



IL TABELLINO

GENOA-CAGLIARI 1-0

Genoa (3-5-2): Perin 6,5; Biraschi 6, Soumaoro 7, Masiello 6; Ghiglione 6,5 (39' Pandev 7), Sturaro 6, Schone 5,5 (6' Ankersen 6,5), Radovanovic 6, Criscito 6; Pinamonti 5,5 (29' st Cassata 6), Sanabria 6,5.

A disp.: Marchetti, Jandrei, Barreca, Goldaniga, Iago Falque, Jagiello, Eriksson, Destro, Favilli. All.: Nicola 6,5

Cagliari Cagliari (4-3-1-2): Cragno 5,5; Cacciatore 6 (24' Mattiello 5,5), Pisacane 6, Klavan 5,5 (32' st Gaston Pereiro sv), Pellegrini 5; Faragò sv (14' Walukiewicz 5,5), Nandez 6, Ionita 5,5; Nainggolan 6,5; Joao Pedro 5,5, Simeone 5.

A disp.: Olsen, Paloschi, Birsa, Lykogiannis, Ragatzu. All.: Maran 5,5

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 43' Pandev (G)

Ammoniti: Pinamonti, Radovanovic, Sturaro (G); Cacciatore, Simeone, Nainggolan, Pereiro, Mattiello, Nandez (C)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

- Sono otto i punti conquistati dal Genoa in sei incontri di Serie A con Davide Nicola in panchina, più di quanto fatto dai rossoblù sotto la gestione di Thiago Motta (6 punti in 9 gare) e Andreazzoli (5 punti in 8 gare).

- Goran Pandev è andato a segno 3’40” dopo l’ingresso in campo dalla panchina: era dallo scorso ottobre (contro il Brescia) che il Genoa non segnava in Serie A con un giocatore subentrato.

- Solo il Brescia (due) ha raccolto meno punti in Serie A del Cagliari nel 2020 (tre, come la SPAL).

- Goran Pandev ha segnato il suo sesto gol in Serie A al Cagliari, solo contro il Livorno (sette) ha messo a referto più marcature nella competizione.

- Era dallo scorso settembre, contro il Bologna, che il Genoa non teneva la porta inviolata in casa in Serie A.

- Era da dicembre 2017 che non si vedevano tre sostituzioni in un primo tempo di Serie A: in quell'occasione il match era tra Cagliari e Sampdoria.

- Era dallo scorso agosto (quattro v Brescia) che il Cagliari non effettuava almeno quattro tiri nello specchio senza segnare in un incontro di Serie A.

- Il Cagliari non ha vinto nessuna delle ultime nove gare di Serie A (4N, 5P), non accadeva ai sardi da aprile 2015 (11 in quel caso).

- Fabio Pisacane ha giocato oggi la sua 100ª partita in Serie A.

- Adama Soumaoro è il 33° giocatore differente schierato in questa Serie A dal Genoa - nessuna squadra nei top-5 campionati in corso ne ha utilizzati così tanti finora.