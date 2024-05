Cagliari, Ranieri saluta i tifosi: "State sempre vicini a questi ragazzi"

Claudio Ranieri ha voluto omaggiare i tifosi del Cagliari dopo il triplice fischio del match con la Fiorentina, sua ultima partita in carriera: "Voglio dirvi una cosa: state vicini a questi ragazzi - ha detto il tecnico che ha guidato i sardi alla salvezza parlando nei microfoni dell'Unipol Domus -. Potranno sbagliare, ma se voi gli soffiate dietro loro cammineranno sempre a testa alta. Loro quando giocano pensano all’isola, sanno quante difficoltà affrontate quando ci seguite in trasferta. Questa è la miglior spinta che un giocatore possa avere. C’è un pubblico che trepida per loro, vi ringrazio di vero cuore".