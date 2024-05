Serie A, Cagliari-Fiorentina 2-3: la Viola si assicura l'Europa

CAGLIARI-FIORENTINA 2-3

Gol e spettacolo nel primo anticipo dell'ultima giornata di Serie A: il rigore trasformato da Arthur al 103' garantisce almeno l'ottavo posto ai ragazzi di Italiano, beffato Ranieri all'ultima in carriera

La Fiorentina batte 2-3 il Cagliari nell’anticipo della 38esima e ultima giornata di Serie A, garantendosi almeno l’ottavo posto in classifica e un posto in Europa per la prossima stagione. Ad aprire le danze nella folle serata dell’Unipol Domus è un gioiello di Bonaventura al 39’, ma è nella ripresa che succede di tutto: i padroni di casa la ribaltano con Deiola (65’) e Mutandwa (85’), quando sembra fatta Nico Gonzalez trova il pari all’89’ e nell’ultimo dei ben 13’ di recupero la decide un rigore di Arthur. La carriera di Claudio Ranieri si chiude con una beffa, mentre Vincenzo Italiano, certo di aver portato i suoi almeno in Conference, ha ancora due match a disposizione per centrare l’Europa League.

La strada più semplice, naturalmente, è quella che passa per la vittoria nella finale di mercoledì prossimo contro l'Olympiakos, altrimenti servirà battere l'Atalanta nel recupero del 2 giugno e sperare in un ko della Lazio contro il Sassuolo (i viola sarebbero settimi per differenza reti).

LA PARTITA

Nonostante la salvezza ormai raggiunta il Cagliari parte con un buon piglio, mettendo pressione alla Fiorentina e andando per primo vicino al gol al quarto d’ora, con un bel sinistro di Viola dal limite, alto non di molto. I toscani hanno un’ottima chance al 20’, quando Belotti stacca perfettamente su un cross dalla sinistra di Biraghi, ma trova l’eccezionale riflesso di Scuffet a negargli la rete del vantaggio. I padroni di casa rispondono tra il 27’ e il 29’, quando vanno tre volte vicinissimi al gol: prima Deiola (alto di testa sugli sviluppi di corner), poi Luvumbo (miracolo di Terracciano), poi ancora Deiola da un secondo corner (altro miracolo di Terracciano). I sardi sono scatenati: al 33’ la Viola deve ringraziare ancora il suo portiere su Luvumbo lanciato a rete, mentre un minuto dopo il destro dal limite di Prati passa vicinissimo alla traversa. Dopo un lungo monologo cagliaritano la Fiorentina ha un sussulto improvviso e passa: Augello è un po’ morbido in marcatura su Bonaventura, il sinistro vellutato del centrocampista fa il resto. Palla sotto l’incrocio e 0-1. Al 43’ gli ospiti hanno anche l’occasione per raddoppiare, ma sul sinistro defilato di Castrovilli è ottimo il riflesso di Scuffet. Nei minuti di recupero c’è tempo anche per un gol annullato a Lapadula per fuorigioco, ultima emozione di un primo tempo a dir poco scoppiettante.

A inizio ripresa il Cagliari si riversa in avanti a caccia del pareggio e al 13’ ci va davvero a un passo: ennesimo calcio piazzato col contagiri di Viola, ennesimo colpo di testa di Deiola fuori per pochi centimetri. Al quarto tentativo il capitano rossoblù riesce a buttarla in rete, questa volta su assist di Prati, l’assistente sbandiera il fuorigioco, ma il Var lo corregge e conferma il meritatissimo 1-1. A meno di un quarto d’ora dal termine il Cagliari si costruisce l’occasione per ribaltarla: questa volta Viola si trasforma in finalizzatore, ma il suo colpo di testa su invito di Zappa sibila a fil di palo e si spegne sul fondo. Il pareggio sembra il risultato più scontato, ma all’85’ è un cambio di Ranieri a imprimere una svolta: fa tutto Mutandwa, che alla sua quinta presenza in Serie A sigla il suo primo gol, per altro un piccolo capolavoro.

L’Unipol Domus festeggia, ma è solo un’illusione. Gonzalez la pareggia a un minuto dal 90’, mentre all’ultimo respiro arriva la beffa clamorosa: il Var richiama al monitor Prontera per un contatto in area Di Pardo-Beltran, l’arbitro assegna il penalty e Arthur lo realizza con freddezza subito prima del triplice fischio. Il degno finale di una partita incredibilmente spettacolare.

LE PAGELLE

Viola 6,5 - Il suo sinistro educato è una minaccia costante per la difesa della Fiorentina, specialmente sui calci piazzati. Innalza da solo il livello qualitativo della squadra.

Deiola 7 - La sua presenza in area mette in apprensione continua la retroguardia avversaria. Sfiora il gol almeno tre volte prima di siglare quello che vale il momentaneo 1-1.

Di Pardo 5 - Sfortunatissimo, Ranieri lo manda in campo nei minuti finali di una partita che ormai sembra decisa, lui commette l’ingenuità decisiva che costa la sconfitta ai suoi.

Terracciano 7 - Nel primo tempo compie almeno tre interventi decisivi, se non miracolosi. Tiene a galla i suoi nel momento di massimo sforzo del Cagliari, risultando alla lunga decisivo.

Bonaventura 7 - La sblocca con uno splendido sinistro a giro. A 34 anni eguaglia la sua miglior stagione in carriera dal punto di vista realizzativo.

Ikoné 5 - Non entra mai in partita, totalmente avulso dal gioco fin quando Italiano non decide di sostituirlo e lasciar spazio a Nico Gonzalez.

IL TABELLINO

Cagliari-Fiorentina 2-3

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet 6,5 (45'+4 st Aresti sv); Zappa 6, Mina 6, Obert 6, Augello 5,5; Deiola 7 (33' st Sulemana sv (45'+4 st Mancosu sv)), Prati 6,5; Nandez 6 (45'+4 st Di Pardo 5), Viola 6,5, Luvumbo 6,5 (33' st Mutandwa 7); Lapadula 6,5.

Allenatore: Ranieri 6,5

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 7; Dodo 6, Milenkovic 5,5 (21' st Martinez Quarta 6), Ranieri 5,5, Biraghi 6; Bonaventura 7 (29' st Beltran 6,5), Mandragora 6 (11' st Arthur 6,5); Ikoné 5 (11' st Gonzalez 6,5), Barak 5,5, Castrovilli 6; Belotti 5,5 (29' st Nzola 6).

Allenatore: Italiano 6,5

Arbitro: Prontera

Marcatori: 39' Bonaventura (F), 20' st Deiola (C), 40' st Mutandwa (C), 44' st Gonzalez (F), 45'+13' st rig. Arthur (F)

Ammoniti: Mandragora (F), Castrovilli (F), Biraghi (F), Bonaventura (F), Nzola (F), Mina (C), Sulemana (C)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

- Dalla sua prima stagione da allenatore in Serie A (dal 1990/91), Claudio Ranieri ha collezionato 912 panchine nei maggiori cinque campionati europei (inclusa la partita di stasera con la Fiorentina), solo Arsène Wenger (988) ne ha contate di più nel periodo.

- Giacomo Bonaventura ha segnato otto gol in questo campionato, eguagliando il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A (otto anche nel 2017/18 con la maglia del Milan).

- Quello di Arthur al minuto 103 è il gol più tardivo segnato dalla Fiorentina nella sua storia in Serie A: superato quello di Veretout contro l'Inter al minuto 101 il 24 febbraio 2019.

- Il Cagliari è la squadra che ha mandato in gol più giocatori diversi in questo campionato: 19, record per i sardi in una loro singola stagione di Serie A.

- Il Cagliari ha chiuso la Serie A 2023/24 a quota 36 punti: nell'era dei tre punti a vittoria, i sardi non si erano mai salvati raccogliendo così pochi punti in una singola annata nel massimo campionato (superati i 37 del 2020/21).

- Kingstone Mutandwa è il secondo giocatore zambiano capace di segnare un gol in Serie A, dopo Lameck Banda.

- Tra i centrocampisti che hanno preso parte a più di 10 gol nei cinque principali campionati europei in questa stagione, solamente Antonio Candreva (12 – febbraio 1987) è più anziano rispetto a Giacomo Bonaventura (11, 8G+3A - agosto 1989).

- Nicolás González ha preso parte a 13 reti in questo campionato (11 gol e due assist), record in una singola stagione di Serie A al pari della stagione 2021/22 (sette gol e sei assist in quel caso).

- Alessandro Deiola ha segnato la sua prima rete in questo campionato, trovando il gol in Serie A per la prima volta dall'aprile 2022 (vs Sassuolo), 768 giorni dopo l’ultima volta.

- Solo l'Inter (11) ha segnato più gol del Cagliari (10) a partire dal minuto 85 in questa stagione di Serie A, a quota 10 anche Bologna e Roma.

- Solo il Milan (16) ha realizzato più gol rispetto al Cagliari (15) con giocatori subentrati nella Serie A in corso; in particolare 12 di queste marcature i sardi le hanno collezionate in casa, almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altra formazione del torneo.

- La Fiorentina ha vinto due delle ultime tre trasferte affrontate in Serie A (vs Salernitana e Cagliari), tanti successi quanti quelli raccolti nelle precedenti 12 gare esterne affrontate nel torneo.