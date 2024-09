Serie A, Parma-Cagliari 2-3: Piccoli regala la prima vittoria ai sardi

PARMA-CAGLIARI 2-3

Rossoblù e crociati danno spettacolo al Tardini: a spuntarla sono i sardi, al primo successo in campionato

Nel posticipo della 6ª giornata di Serie A succede praticamente di tutto al Tardini, dove il Cagliari è costretto a passare in vantaggio per ben tre volte per centrare la sua prima vittoria in campionato: i sardi battono infatti 3-2 il Parma all’87’. Man (62’) ed Hernani su rigore (87’) rispondono per due volte alle reti di Zortea (34’) e Marin (75’), con i padroni di casa che non riescono però a controbattere al gol decisivo di Piccoli.

LA PARTITA

Reduce dalla clamorosa rimonta compiuta nei minuti di recupero dell’ultima sfida contro il Lecce, il Parma accoglie il Cagliari al Tardini con l’obiettivo di ritrovare quella vittoria che in Serie A gli manca da tre giornate. Stessa ambizione per i sardi, ancora a secco di successi in questo avvio di campionato, ma incoraggiati dall’1-0 con cui pochi giorni fa hanno eliminato la Cremonese dalla Coppa Italia. A segnare era stato Lapadula, oggi indisponibile, con Nicola che decide allora di puntare tutto su Piccoli (out anche Pavoletti): proprio l’attaccante rossoblù è il primo a chiamare Suzuki a una parata provvidenziale dopo nemmeno tre minuti. Il Cagliari spinge forte e passa avanti al 7’ con Mina, sugli sviluppi di un corner: il colombiano è però in fuorigioco e la rete viene annullata dal Var. Il Parma prende campo e si rende pericoloso con Hainaut, ma i sardi giocano decisamente meglio e al 34’ si portano in vantaggio: cross perfetto di Luvumbo dalla sinistra per l’incornata vincente di Zortea, perso dai centrali avversari. Passano pochi secondi e Piccoli sfiora il raddoppio, colpendo un palo su un evidente errore di Suzuki.

Nella ripresa, il Parma torna in campo con una fame diversa e inizia a imporre il proprio calcio. Si accende soprattutto Man, bravissimo a trovare l’1-1 al 62’ su un meraviglioso assist di Coulibaly (entrato dopo l’intervallo). Piccoli riporta quindi avanti il Cagliari immediatamente, ma anche questa volta la rete non viene convalidata per fuorigioco. A divorarsi un gol dalla parte opposta è invece Sohm, mentre Marin (appena entrato) non sbaglia e realizza il 2-1 per i rossoblù, con una perla sotto l’incrocio dei pali al 75’. Iniziano a susseguirsi occasioni da ambo le parti e a sprecare la più clamorosa è Gaetano, a tu per tu con Suzuki. La partita cambia però nuovamente all’87’: Palomino commette fallo in area e il Var assegna un calcio di rigore. A trasformarlo ci pensa Hernani, per il 2-2. La gioia del Parma dura però solamente pochi secondi. Il Cagliari trova infatti la replica immediata sull’asse Gaetano-Piccoli, con l’attaccante che riporta subito i sardi avanti 3-2. È la rete che vale la prima vittoria in campionato per i rossoblu, che lasciano così l’ultima posizione in classifica. Continua invece il digiuno del Parma.

LE PAGELLE

Man 7 – È il giocatore di maggior talento della squadra e se lo ricorda nella ripresa, quando pareggia 1-1 il match dopo un primo tempo incolore. Non riesce poi a pungere in pieno recupero.

Osorio 5 – Vive una serata decisamente difficile, capendoci poco o nulla.

Marin 7 – Entra al 73’ e dopo due minuti inventa un gol capolavoro, portando il Cagliari sul 2-1 con una perla sotto l’incrocio dei pali. Da vedere e rivedere in loop.

Piccoli 7,5 – Colpisce un palo nel primo tempo. Segna il 3-2 che vale la prima vittoria in questa Serie A del Cagliari. L’uomo giusto, al posto giusto, nel momento giusto.

IL TABELLINO

PARMA-CAGLIARI 2-3

Parma (4-2-3-1): Suzuki 5; Delprato 5,5, Osorio 5, Balogh 5,5 (15’ st Sohm 5,5), Valeri 5,5 (1’ st Coulibaly 6,5); Hainaut 5,5 (33’ st Hajs sv), Hernani 6,5; Man 7, Bernabe 5,5, Mihaila 5,5 (1’ st Almqvist 6); Bonny 5,5 (25’ st Charpentier 6).

A disp.: Chichizola, Corvi, Di Chiara, Leoni, Valenti, Camara, Keita. All.: Pecchia.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet 6; Zappa 5,5, Mina 6,5 (28’ st Palomino 5), Luperto 6, Obert 6 (20’ st Gaetano 6,5); Adopo 6,5, Makoumbou 6; Zortea 6,5, Viola 6,5 (20’ st Augello 6), Luvumbo 6,5 (28’ st Marin 7); Piccoli 7,5.

A disp.: Ciocci, Sherri, Deiola, Prati, Azzi, Kingstone, Felici. All.: Nicola.

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 34’ Zortea (C), 17’ st Man (P), 30’ st Marin (C), 42’ st Hernani (P), 43’ st Piccoli (C)

Ammoniti: Bernabe (P), Coulibaly (P), Obert (C), Piccoli (C), Haj (P)

Note: il Var annulla per fuorigioco un gol di Mina (C) al 7’. Altra rete non convalidata dall'arbitro a Piccoli (C) al 64’, sempre per fuorigioco.

LE STATISTICHE

• Prima vittoria del Cagliari in questa Serie A, la formazione sarda è tornata al successo per la prima volta dallo scorso maggio nella massima serie (2-0 vs Sassuolo).

• Dal 2020/21, solo Immobile e Orsolini (otto) hanno realizzato più gol di Roberto Piccoli (sette) negli ultimi cinque minuti di gioco in Serie A.

• Il Cagliari ha vinto una trasferta in Serie A segnando almeno tre gol per la prima volta dal maggio 2021 (3-1 vs il Benevento).

• Per la prima volta nella sua storia, il Parma ha subito almeno un gol per 17 gare di fila in Serie A.

• Il Parma ha realizzato 10 gol in questa Serie A, dal 2004/05 solo nel 2014/15 (11) aveva realizzato più reti dopo le prime sei giornate nella massima serie.

• Tra i giocatori che hanno partecipato ad almeno 10 gol nelle ultime due stagioni di Serie A, solo Matías Soulé (14, 2003) è più giovane di Zito Luvumbo (2002): 10, quattro reti e sei assist per l’attaccante del Cagliari.

• Dennis Man ha realizzato tre gol in questa Serie A, già uno in più rispetto a quelli segnati nel suo primo anno nella massima serie (due nel 2020/21). Inoltre il Cagliari è l’unica squadra contro cui vanta più di una rete nel torneo (due).

• Il Parma è la squadra contro cui Razvan Marin ha segnato più gol in Serie A (due), inoltre solo contro il Sassuolo (quattro) ha contribuito a più reti nella massima serie (tre contro i ducali, 2G+1A).

• Hernani è tornato a segnare in Serie A 1255 giorni dopo l’ultima volta (rete contro il Crotone il 24 aprile 2021).

• Quinto gol per Nadir Zortea in Serie A, il primo segnato nel corso del primo tempo e con un colpo di testa.

• Il Cagliari è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei sfide (4V, 2N) di Serie A contro il Parma; per i rossoblù si tratta della striscia aperta più lunga di gare consecutive senza sconfitte contro una singola avversaria tra quelle attualmente presenti nella competizione.

• Solo il Barcellona (10) ha colpito più legni del Cagliari (otto) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

• 100ª presenza per Hernani nei maggiori cinque campionati europei (68 con il Parma); mentre Botond Balogh ha raggiunto le 50 presenze coi ducali in tutte le competizioni.