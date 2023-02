Il coming out di Jankto: "Sono omosessuale e non voglio più nascondermi"

Jakub Jankto ha scelto Instagram per fare ufficialmente coming out: "Sono omosessuale e non voglio più nascondermi. Come tutti ho le mie forze, le mie debolezze. Ho una famiglia, ho amici, ho un lavoro che ho sempre fatto al meglio con serietà, professionalità e passione. Come tutti voglio anche vivere la mia vita in libertà, senza paure, senza pregiudizi, senza violenza ma con amore". Poche ma incisive parole che il giocatore dello Sparta Praga (in prestito dal Getafe) e con un passato all'Ascoli, alla Sampdoria e all'Udinese ha voluto pubblicare sul proprio account personale.