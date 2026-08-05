Per il Times "Infantino spinge per la finale in Marocco": la Fifa smentisce

05 Ago 2026 - 21:54
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"È falso e fuorviante affermare che il presidente della Fifa abbia fatto qualche promessa in merito all'organizzazione della finale della Coppa del Mondo Fifa 2030. Una decisione sarà presa dalla FIFA a tempo debito". Lo ha affermato un portavoce della stessa Fifa. Un articolo del Times di Londra affermava che Gianni Infantino "starebbe cercando di convincere alcuni paesi a rilasciare dichiarazioni di appoggio" alla scelta di Casablanca come città ospitante della finale dei prossimi Mondiali: "Gianni Infantino offre la finale della Coppa del Mondo Marocco 2030 in cambio di sostegno", scrive il quotidiano inglese, sottolineando che intanto "aumenta la pressione su di lui affinché si dimetta".

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