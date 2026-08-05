Poker Lazio all'Ostiamare in amichevole, doppiette per Ratkov e Zaccagni

La Lazio prosegue la sua striscia di imbattibilità estiva e, nella quinta amichevole precampionato, ottiene un altro successo battendo a Formello l'Ostiamare, società di Serie C di Daniele De Rossi, per 4-0 con le doppiette di Ratkov, al quinto gol prestagionale, e di Zaccagni. Gattuso deve fare a meno degli indisponibili Pellegrini, Nuno Tavares, Patric, Gigot, Cataldi e Isaksen ma dopo il primo brivido, con il palo colpito dall'Ostiamare con Tonin, vede i suoi passare in vantaggio con il colpo di testa di Ratkov sul corner battuto da Noslin. In chiusura di primo tempo, poi, è ancora il serbo a timbrare il cartellino con il destro che vale il raddoppio e la personale doppietta. Nella ripresa, poi, la Lazio arrotonda ancora il punteggio con Zaccagni che prima dal dischetto colpisce la traversa, poi sugli sviluppi dell'azione riesce a ribadire in rete di sinistro per la rete che vale il tris, e poi cala anche il poker con la doppietta del capitano biancoceleste che fissa il punteggio sul 4-0. Il prossimo impegno della Lazio, ora, sarà quello contro il Frosinone di domenica 9 agosto, ultimo test prima del debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Mantova.