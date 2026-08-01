E' guerra tra Seba Esposito e il Cagliari: l'attaccante lascia il ritiro senza autorizzazione

E' ufficialmente rottura tra Sebastiano Esposito e il Cagliari. L'attaccante campano, al centro delle cronache di mercato per il mancato rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2030, ha lasciato il ritiro di Ponte di Legno senza autorizzazione da parte del club. La società sarda ha emesso una dura nota a riguardo: "Il Cagliari Calcio informa che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della Prima squadra a Ponte di Legno. Il calciatore, che al momento non ha fornito al Club motivazioni in merito alla propria decisione, non partirà con la squadra alla volta della Germania per l’amichevole di domenica contro l’Union Berlin. La Società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti".