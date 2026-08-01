IL CASO

E' guerra tra Seba Esposito e il Cagliari: l'attaccante lascia il ritiro senza autorizzazione

Il giovane campano ha deciso di tornare a casa e vuole cambiare squadra prima dell'inizio della stagione. Su di lui ci sarebbero Napoli e Atalanta

01 Ago 2026 - 13:37
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© cagliaricalcio.it
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E' ufficialmente rottura tra Sebastiano Esposito e il Cagliari. L'attaccante campano, al centro delle cronache di mercato per il mancato rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2030, ha lasciato il ritiro di Ponte di Legno senza autorizzazione da parte del club. La società sarda ha emesso una dura nota a riguardo: "Il Cagliari Calcio informa che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della Prima squadra a Ponte di Legno. Il calciatore, che al momento non ha fornito al Club motivazioni in merito alla propria decisione, non partirà con la squadra alla volta della Germania per l’amichevole di domenica contro l’Union Berlin. La Società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti".

Il giocatore ha fatto rientro a casa con l'obiettivo di cambiare squadra prima dell'inizio della stagione. Nei giorni scorsi il Cagliari e il procuratore del giocatore, Mario Giuffredi, si erano incontrati per valutare una richiesta di adeguamento dello stipendio. Ma le parti non erano riuscite a trovare un'intesa. Sulle sue tracce ci sarebbero NapoliAtalanta e Hull City, con un sondaggio da parte della Roma, anche se al momento non sono in corso trattative. Viene valutato 18 milioni di euro.

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