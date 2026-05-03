Serie A: poche emozioni al Dall'Ara, tra Bologna e Cagliari finisce 0-0

LA PARTITA

Tra i pali Italiano sceglie Pessina, alla seconda partita da titolare. In attacco subito Bernardeschi dall'inizio e non Orsolini, con Dominguez e Odgaard. Castro parte dalla panchina. Tra gli ospiti Palestra e Folorunsho a sostegno di Esposito. Primo tempo con poche emozioni. Deiola la corregge in rete dopo 3' ma è in fuorigioco. Per il capitano rossoblù posizione di offside anche al 10', quando serve Esposito e Pessina respinge. Il Cagliari ha la grande occasione per sbloccare il risultato al 17' ancora con Deiola (poi costretto a lasciare al 41' per infortunio, dentro Sulemana) che però a porta spalancata non centra il bersaglio e calcia a lato. Il primo lampo dei padroni di casa arriva con Bernardeschi con una conclusione da fuori, su cui Caprile è attento. Ci provano anche Dominguez e Odgaard, prima Caprile e poi un 'muro' di Mina sventano il pericolo. Prima della fine del tempo Pessina respinge in due tempi il tentativo di Esposito. Via alla ripresa e Italiano manda in campo Rowe per Sohm. La prima occasione della ripresa è sui piedi di Moro: il suo destro incrociato a scendere trova le mani di Caprile, che dice no. Poi Italiano rivoluziona l'attacco: dentro Orsolini e Castro per Dominguez e un Odgaard non pervenuto. E appena entrato Castro impegna Caprile. Pisacane risponde mandando in campo Mendy per Esposito. A 10' dalla fine altra grande opportunità per Zé Pedro che su palla di Folorunsho spara alle stelle. Un altro appuntamento rimandato con la vittoria per il Bologna, per i sardi un punto prezioso per la salvezza.