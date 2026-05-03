Serie A: poche emozioni al Dall'Ara, tra Bologna e Cagliari finisce 0-0
Gli ospiti sprecano due grandi occasioni con Deiola nel primo tempo e Zé Pedro nel finale
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Terzo 0-0 di fila in Serie A dopo quelli di Como-Napoli e Atalanta-Genoa: arriva dal lunch match tra Bologna e Cagliari. Nessun gol e poche emozioni al Dall'Ara. Deiola, che poi esce per infortunio, spreca una grandissima occasione al minuto 17', Caprile è attento sulle conclusioni di Bernardeschi e Dominguez. Nella ripresa il portiere del Cagliari dice no al tentativo di Moro poi nel finale Zé Pedro fallisce la palla dello 0-1 calciando alto da due passi.
LA PARTITA
Tra i pali Italiano sceglie Pessina, alla seconda partita da titolare. In attacco subito Bernardeschi dall'inizio e non Orsolini, con Dominguez e Odgaard. Castro parte dalla panchina. Tra gli ospiti Palestra e Folorunsho a sostegno di Esposito. Primo tempo con poche emozioni. Deiola la corregge in rete dopo 3' ma è in fuorigioco. Per il capitano rossoblù posizione di offside anche al 10', quando serve Esposito e Pessina respinge. Il Cagliari ha la grande occasione per sbloccare il risultato al 17' ancora con Deiola (poi costretto a lasciare al 41' per infortunio, dentro Sulemana) che però a porta spalancata non centra il bersaglio e calcia a lato. Il primo lampo dei padroni di casa arriva con Bernardeschi con una conclusione da fuori, su cui Caprile è attento. Ci provano anche Dominguez e Odgaard, prima Caprile e poi un 'muro' di Mina sventano il pericolo. Prima della fine del tempo Pessina respinge in due tempi il tentativo di Esposito. Via alla ripresa e Italiano manda in campo Rowe per Sohm. La prima occasione della ripresa è sui piedi di Moro: il suo destro incrociato a scendere trova le mani di Caprile, che dice no. Poi Italiano rivoluziona l'attacco: dentro Orsolini e Castro per Dominguez e un Odgaard non pervenuto. E appena entrato Castro impegna Caprile. Pisacane risponde mandando in campo Mendy per Esposito. A 10' dalla fine altra grande opportunità per Zé Pedro che su palla di Folorunsho spara alle stelle. Un altro appuntamento rimandato con la vittoria per il Bologna, per i sardi un punto prezioso per la salvezza.
IL TABELLINO
Bologna-Cagliari 0-0
Bologna (4-2-3-1): Pessina 6; De Silvestri 6 (40' st Zortea sv), Helland 5,5, Lucumí 6, Miranda 5,5; Freuler 6, Moro 6; Bernardeschi 6,5 (33' st Ferguson sv), Sohm 5 (1' st Rowe 6), Domínguez 5,5 (18' st Orsolini 5,5); Odgaard 5 (18' st Castro 6). A disposizione: Gnudi, Ravaglia, Pobega, Heggem, Ferguson, Lykogiannis, Vitik. All.: Italiano 6.
Cagliari (4-3-3): Caprile 7; Zé Pedro 5,5, Mina 6,5, Dossena 6, Obert 6; Adopo 6 (44' st Zappa sv), Gaetano 5,5, Deiola 5 (41' Sulemana 5,5); Palestra 6, Folorunsho 6,5, S. Esposito 6 (28' st Mendy 6). A disposizione: Sherri, Ciocci, Kılıçsoy, Juan Rodríguez, Belotti, Albarracín, Trepy. All.: Pisacane 6.
Arbitro: Crezzini
Ammoniti: Helland, Castro (B), Adopo (C)
LE STATISTICHE OPTA DI BOLOGNA-CAGLIARI
Era dal settembre 2023 che il Bologna non chiudeva tre match consecutivi in Serie A senza fare gol (tre pareggi 0-0 in quel caso, in panchina c’era Thiago Motta).
Era dal 10 gennaio contro il Como che il Bologna non pareggiava in Serie A: gli emiliani attendevano il segno “X” da 15 partite nella competizione.
Questo in particolare è il primo pareggio casalingo in Serie A del Bologna nel 2026 (l’ultimo a dicembre 2025 contro il Sassuolo).
Il Bologna ha vinto appena due delle ultime 13 partite casalinghe di Serie A (2N, 9P).
Era da ottobre contro il Torino che il Bologna non terminava un match di Serie A con il punteggio di 0-0.
Due partite in trasferta di fila senza segnare per il Cagliari: ai sardi non accadeva in A da novembre, contro Lazio e Como.
Il Cagliari non pareggiava in Serie A dall’1-1 contro il Parma del 27 febbraio (sette partite di fila senza X).
Era da novembre 2025 contro il Como che il Cagliari non chiudeva un match in trasferta in Serie A sul punteggio di 0-0.
Era dal 2020/21 che il Cagliari non riusciva a superare 36 punti (ora 37 e mancano ancora tre giornate) in un intero campionato di Serie A.
Lorenzo De Silvestri gioca oggi la sua gara numero 461 in Serie A e supera Franco Causio (460), portandosi al 31° posto solitario tra i giocatori con più presenze nella storia della competizione.