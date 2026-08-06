Juve, Pjanic garantisce per Alajbegovic: "Investimento alla Dybala, freddezza e tiro punti forti"

"Ha preferito la Juve alla Premier e a offerte più ricche perché è un ragazzo molto più maturo dei suoi 18 anni e ha alle spalle una famiglia per bene. Io gli ho solo detto cosa pensavo sulla Juventus...". Miralem Pjanic sminuisce il suo impatto sulla scelta di Kerim Alajbegovic di vestire la maglia bianconera, ma l'ex centrocampista è stato decisivo per il trasferimento dell'esterno bosniaco, suo connazionale.