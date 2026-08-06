Juve, Pjanic garantisce per Alajbegovic: "Investimento alla Dybala, freddezza e tiro punti forti"

"Ha preferito la Juve alla Premier e a offerte più ricche perché è un ragazzo molto più maturo dei suoi 18 anni e ha alle spalle una famiglia per bene. Io gli ho solo detto cosa pensavo sulla Juventus...". Miralem Pjanic sminuisce il suo impatto sulla scelta di Kerim Alajbegovic di vestire la maglia bianconera, ma l'ex centrocampista è stato decisivo per il trasferimento dell'esterno bosniaco, suo connazionale.
"Ha il giusto mix di spensieratezza e freddezza, anche se è giovane e deve crescere in tutto, senza montarsi la testa. Ho un debole per il suo tiro secco e preciso", ammette Pjanic a La Gazzetta dello Sport. "Deve ascoltare Spalletti e divertirsi. Speriamo che possa imitare Dybala, l'investimento è simile, ma poi parlerà il campo".
Può giocare insieme a Yildiz? "Parlano la stessa lingua calcistica, i giocatori di qualità si trovano con naturalezza".