Serie A, Cagliari-Roma 0-0: Dovbyk e Marin fermati dalla traversa

CAGLIARI-ROMA 0-0

Nicola e De Rossi iniziano la stagione con un pareggio. Dybala in campo nella ripresa

Cagliari e Roma hanno iniziato con un pareggio senza reti la Serie A 2024/25. Alla Unipol Domus, i rossoblù del nuovo tecnico Nicola hanno disputato una prova importante limitando la Roma dei nuovi acquisti Dovbyk e Soulé, subito schierati dal primo minuto da De Rossi. Dopo un primo tempo con poche emozioni, la gara si è accesa nella ripresa con un'occasione divorata da Pellegrini e una traversa per parte negli ultimi dieci minuti; prima Dovbyk ha spaventato Scuffet su assist di Dybala, poi Marin si è dovuto arrendere anche alla deviazione di Svilar.

LA PARTITA

La Roma conferma la formazione 4-3-3 vista nell’ultima parte del precampionato, mentre il Cagliari di Nicola opta per un 3-5-2, concedendo a Luvumbo la libertà di creare scompiglio in avanti. La squadra di casa parte con il piede giusto, sostenuta da un'Unipol Domus gremita di tifosi. Dopo soli 4 minuti, è Wieteska a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa che termina poco alto. Tuttavia, è Luvumbo il vero protagonista, mettendo ripetutamente in difficoltà la difesa giallorossa.

La Roma non cambia approccio: costruzione dal basso e ricerca della profondità con Dovbyk. Il primo brivido per i sardi arriva al 30’, quando un retropassaggio di Luperto, mal gestito da Scuffet, rischia di trasformarsi in un clamoroso autogol, salvato in extremis a pochi centimetri dalla linea di porta. Nel finale del primo tempo, è nuovamente il Cagliari a rendersi pericoloso: al 41’ Marin impegna Svilar con un tiro respinto d’istinto, mentre al 45’ Piccoli va vicino al gol con una conclusione da fuori area che sfiora il palo. E la Roma? Pur riuscendo a tenere botta e a tentare qualche ripartenza, non riesce a impensierire la difesa sarda, chiudendo la prima frazione di gioco senza tiri nello specchio della porta di Scuffet. A risaltare in negativo sono proprio quei ruoli su cui il club sta cercando rinforzi sul mercato: il terzino destro, la fascia sinistra alta e un maggiore apporto fisico a centrocampo. Anche Dovbyk fatica ad adattarsi al calcio italiano, risultando ancora in fase di apprendimento.

La ripresa inizia senza cambi, ma con un carico di emozioni. La Roma scende in campo con un atteggiamento più propositivo. Già al 48’, Soulé ci prova con un sinistro potente che costringe Scuffet a un intervento decisivo in angolo, seguito da Pellegrini, che solo al centro dell’area, vede il portiere sardo compiere un vero miracolo per negargli il gol.

Il Cagliari non resta passivo e risponde puntando sui contropiedi con Luvumbo e Piccoli, sfiorando il vantaggio con una mezza rovesciata di Marin. Il primo cambio arriva al 61’ con l’ingresso di Baldanzi al posto di Dybala, impiegato come mezz’ala. Tuttavia, al 69’, è proprio l’argentino a fare il suo ingresso in campo, suscitando un misto di attesa e speranza: ogni sua giocata potrebbe essere l’ultima, ma anche quella decisiva. Nicola reagisce, inserendo Pavoletti nel tentativo di sfruttare l’effetto sorpresa negli ultimi minuti. Ma è Dybala a brillare, servendo un perfetto assist a Dovbyk, il cui colpo di testa si infrange contro la traversa. Il Cagliari risponde immediatamente con un gran destro da fuori di Marin, indubbiamente il migliore in campo per i rossoblù.

Il finale è teso e ricco di azioni pericolose da entrambe le parti, tra cui un gol di Pellegrini annullato per fuorigioco, dopo aver ribattuto in rete un tiro di Dovbyk respinto da Scuffet. Nonostante le emozioni, il risultato resta inchiodato sullo 0-0.

LE PAGELLE

Piccoli 6 - Tirato a lucido come non mai, si crea un paio di occasioni di forza partendo da centrocampo e trascinando con sé i centrocampisti della Roma. Le sue conclusioni però non trovano mai lo specchio della porta di Svilar.

Marin 7 - Il buon Europeo con la Romania sembra averlo galvanizzato, in mezzo al campo è una trottola in perenne movimento utile tanto in fase difensiva tanto nelle costruzioni offensive. Solo un grande intervento di Svilar con l'aiuto della traversa gli ha negato la rete.

Wieteska 6,5 - Tiene a battesimo Dovbyk in Serie A e lo cancella dalla partita senza particolari patemi per un'ora abbondante. In anticipo o col fisico vince i duelli con l'ucraino, poi però se lo perde sul secondo palo e viene graziato dalla traversa.

Soulé 6,5 - Senza Dybala dal primo minuto gli occhi e le speranze dei giallorossi sono sulla sua tecnica e la sua fantasia. Responsabilità accettata, ma il feeling coi nuovi compagni di reparto è da affinare e serve tempo.

Le Fèe 6 - Tanti chilometri e movimento in mezzo al campo come si aspettava De Rossi. Fa intravedere la sua tecnica, ma può diventare una pedina fondamentale nel reparto per i giallorossi.

Dovbyk 6 - Quasi ottanta minuti al rallentatore, sempre anticipato da Wieteska o con un tempo di ritardo sul movimento da fare. Sua l'occasione più grande per la Roma a dieci dalla fine, ma la traversa gli ha negato di bagnare il debutto con il gol.

IL TABELLINO

CAGLIARI-ROMA 0-0

Cagliari (3-5-2): Scuffet 6; Zappa 6,5, Wieteska 6,5, Luperto 6,5; Azzi 6, Deiola 6, Prati 6 (26' st Adopo 6), Marin 7, Augello 6,5; Luvumbo 6 (26' st Pavoletti 6), Piccoli 6 (40' st Lapadula sv). A disp.: Sherri, Obert, Iliev, Palomino, Hatzidiakos, Di Pardo, Makombou, Lapadula, Kingstone, Pereiro, Felici. All.: Nicola 6,5.

Roma (4-3-3): Svilar 6,5; Celik 6, Mancini 6, Ndicka 6, Angelino 6; Le Fèe 6 (16' st Baldanzi 6), Cristante 6, Pellegrini 5,5; Soulé 6,5 (45' st El Shaarawy sv), Dovbyk 6 (45' st Abraham sv), Zalewski 5,5 (24' st Dybala 6). A disp.: Ryan, Marin, Smalling, Dahl, Sangaré, Bove, Pisilli, Shomurodov, Joao Costa. All.: De Rossi 6.

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Deiola, Azzi (C)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

Quello odierno è stato il secondo pareggio tra Cagliari e Roma in un esordio stagionale di Serie A; l’unico precedente nel torneo 1975/76 (1-1).

La Roma ha pareggiato due esordi stagionali di fila in Serie A per la prima volta dai tornei 1994/95 e 1995/96 con Carlo Mazzone alla guida.

Il Cagliari ha pareggiato quattro esordi stagionali di fila in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra il 1972 e il 1981 (sette in quel caso).

Il Cagliari non ha ottenuto nemmeno un successo negli ultimi nove esordi stagionali in Serie A (5N, 4P) e non registrava una striscia di questo tipo così lunga nella competizione dal periodo compreso tra il 1972 e il 1990 (nove - 7N, 2P).

La Roma ha pareggiato senza reti il debutto stagionale di un torneo di Serie A per la prima volta dal 2010/11 (v Cesena).

Il Cagliari ha pareggiato per 0-0 due esordi stagionali di fila in Serie A per la prima volta dai tornei 2009/10 e 2010/11.

La Roma non ha subito reti in due degli ultimi quattro debutti stagionali di Serie A; anche il precedente clean sheet di questo tipo era arrivato in una gara esterna, contro la Salernitana il 14 agosto 2022.

Il Cagliari non ha subito reti in due debutti stagionali di fila in Serie A per la prima volta dai tornei 2009/10 e 2010/11.

La Roma non ha trovato la rete in Serie A per la prima volta dallo scorso 1 aprile (0-0 v Lecce, anche in quel caso in trasferta).