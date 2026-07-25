VIA I VELI Cagliari, presentata la nuova maglia home tra tradizione e innovazione

Il Cagliari ha presentato la nuova maglia Home 2026/27 firmata EYE Sport: tradizione e innovazione si incontrano in un kit che rinnova l’identità rossoblù con uno stile moderno e ricco di dettagli tecnici. "La storia si unisce a un design contemporaneo per dare vita a una maglia che una volta di più celebra ed evidenzia l’identità del Club guardando al futuro. La nuova Home 2026/27 mantiene protagonista il rossoblù, reinterpretandolo attraverso una raffinata grafica geometrica tono su tono che dona profondità e carattere al capo. Un kit pensato per accompagnare squadra e tifosi durante tutta la stagione, coniugando performance, comfort e attenzione ai dettagli. Presentato in chiave futurista con richiami agli stili del passato reinterpretati in ottica moderna, la nuova maglia sbarca nell’annata alle porte con dettagli inconfondibili per fattura e significato".