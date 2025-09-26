Logo SportMediaset
VERSO CAGLIARI-INTER

Cagliari, Pisacane ci crede: "Sacrificio e coraggio per fare male all'Inter. Barella? Bello ritrovarlo"

Rossoblù accolgono i nerazzurri avanti in classifica: "Dovremo ribattere colpo su colpo". Zappa e Luvumbo assenti

26 Set 2025 - 17:25
© IPA

© IPA

"Una bella sfida che il Cagliari deve affrontare da squadra compatta e generosa. Per limitare i campioni dell'Inter bisogna metterci sacrificio e coraggio quando si creeranno i presupposti per fare male". Fabio Pisacane, mister rossoblu, inquadra così la sfida notturna di domani con l'Inter alla Domus. "La prima gara con l'Inter da giocatore me la ricordo bene come se fosse ieri: era la prima gara in trasferta dopo l'esordio, io dovevo seguire Perisic. Certe cose - confessa l'allenatore - non si dimenticano. Oggi interpreto un ruolo diverso: cerco di pensare al presente sperando che la squadra possa fare una partita di grande livello".
Cagliari che questa volta guarda l'Inter dall'alto in basso con un punto in più rispetto ai nerazzurri. "Ci godiamo il momento - spiega Pisacane - Il nostro percorso sarà naturalmente diverso da quello dell'Inter. Serve uno stato d'animo combattivo, dobbiamo ribattere colpo su colpo, ma badiamo alla realtà e stiamo con i piedi per terra". Per il tecnico l'Inter è sempre una corazzata: "Con Chivu ci sono anche nuove idee, ma in generale quest'Inter si discosta poco da quella di Inzaghi con automatismi quasi perfetti".
Poi una battuta su Nicolò Barella, ex compagno a Cagliari? "Sarà bello riabbracciarlo - dice - l'ho visto crescere, ma già quando giocavamo insieme era palese che avrebbe raggiunto certi traguardi". La partita è accompagnata da grande entusiasmo visto anche l'inizio di stagione dei sardi. Carica che i tifosi hanno trasmesso anche nell'allenamento a porte aperte della squadra: "Fantastico l'abbraccio della nostra gente - racconta il mister - è stato bello avere accanto i tifosi in un clima di questo genere, spero che possa capitare spesso".
Zappa non ci sarà, avverte Pisacane, ritornerà dopo la sosta. In ripresa Luvumbo, ma sarà con il gruppo da martedì. Formazione tutta da scoprire, ma potrebbe esserci qualche novità rispetto alla vittoria con il Lecce.

cagliari-inter
fabrizio pisacane
cagliari

