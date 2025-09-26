Lazio in emergenza contro il Genoa, Basic verso il reintegro

Quella che si presenterà a Genova per sfidare la squadra di Patrick Vieira sarà una Lazio in emergenza. Contro il Grifone, infatti, Sarri dovrà fare a meno di Belahyane e Guendouzi squalificati, così come di Dele-Bashiru, fermato da una lesione al bicipite femorale, e di Rovella, che ha scelto di non operarsi ma che dovrebbe comunque rimanere a riposo. L'unico disponibile, a centrocampo, è Cataldi con Vecino ormai recuperato ma lontano dalla migliore condizione. Per questo viaggia spedito verso il reintegro in lista Serie A Toma Basic; una mossa che la Lazio dovrà comunicare entro domenica e che comporterebbe il taglio di un'altra pedina, con l'infortunato Lazzari come primo indiziato, o lo stesso Dele-Bashiru, impegnato in Coppa d'Africa tra dicembre e gennaio. Una soluzione che la Lazio sta valutando e che vista l'emergenza in mediana, potrebbe portare Basic addirittura a partire titolare contro il Genoa. I prossimi, a Formello, saranno giorni di riflessione non solo in vista della prossima trasferta, ma anche sul resto della stagione.