Serie A, Lecce-Cagliari 1-2: doppietta di Belotti

LE STATISTICHE

- Andrea Belotti è il primo giocatore a segnare una marcatura multipla (doppietta) alla sua presenza numero 350 in Serie A tra coloro che hanno esordito nell'era dei tre punti a vittoria.

- Per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), il Cagliari (sette nel torneo in corso) ha ottenuto almeno sette punti dopo quattro gare in un'edizione del massimo campionato dopo l'annata 2011/12 (sette sotto la guida di Massimo Ficcadenti).

- Per la quarta volta nella sua storia in Serie A (uno nel torneo in corso), il Lecce ha ottenuto al massimo un punto dopo le prime quattro partite stagionali dopo il 2005/06 (uno), 1997/98 (zero) e il 1993/94 (zero).

- Tra le formazioni attualmente in Serie A, il Lecce è la formazione che ha perso il maggior numero di partite nell'anno solare 2025 (13).

- Andrea Belotti è solo uno dei due giocatori, insieme a Piotr Zielinski, ad aver preso parte ad una marcatura in ognuna delle ultime 12 stagioni di Serie A (dal 2014/15, la sua prima stagione nel torneo).

- Solo Karim Coulibaly (2007) è più giovane di Tiago Gabriel (dicembre 2004) tra i difensori che hanno realizzato almeno un gol in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei; il classe ’04 ha segnato la sua prima rete in Serie A.

- Il Cagliari ha ottenuto due vittorie consecutive in Serie A per la prima volta dal marzo 2024 con Claudio Ranieri allenatore.

- Quello di Tiago Gabriel (dopo 4 minuti e 17 secondi) è il gol più veloce segnato dal Lecce dall’inizio di una partita di Serie A da quello di Tete Morente il 15 dicembre 2024 (dopo 2 minuti e 29 secondi contro il Monza, in casa).

- Quello di Tiago Gabriel (dopo 4 minuti e 17 secondi) è il gol più veloce subito dal Cagliari dall’inizio di una partita di Serie A da quello di Boulaye Dia il 4 novembre 2024 (dopo 1 minuto e 58 secondi contro la Lazio).

- Andrea Belotti ha realizzato una marcatura multipla in Serie A per la prima volta dal 2 giugno 2024 (contro l’Atalanta).

Prima di Andrea Belotti, l'ultimo giocatore che aveva segnato alla sua presenza numero 350 in Serie A era stato Giacomo Bonaventura il 19 agosto 2023 contro il Genoa.

- Andrea Belotti è andato a segno con sei maglie differenti nel massimo campionato italiano e dal suo esordio nel 2014/15 solo Simone Verdi (sette), ha fatto meglio (anche Giovanni Simeone e Gianluca Caprari sei).

- Dall’inizio della scorsa stagione, solo Jeff Ekhator e Ismael Konaté (entrambi 2006) sono più giovani di Marco Palestra (marzo 2005), fra gli italiani che hanno fornito almeno un assist in Serie A.

50ª presenza per Yerry Mina col Cagliari in tutte le competizioni, dal suo arrivo nel febbraio 2024 solo Alessandro Deiola (51), - - Tommaso Augello (55) e Gabriele Zappa (60) hanno giocato più gare coi sardi.

- Andrea Belotti ha raggiunto le 350 presenze in Serie A; tra gli attaccanti presenti nel torneo, solo Ciro Immobile (354) e Paulo Dybala (351) hanno già superato questo traguardo.

- 50ª presenza per Santiago Pierotti in Serie A.