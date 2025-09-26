La moviola di Torino-Pisa: la super lente sull'espulsione di Cuadrado
"Una volta che Pezzuto ha sentito le parole del giocatore del Pisa non può non buttarlo fuori". Questa l'analisi di Emidio Morganti (131 partite in Serie A), all'esordio come talent nella squadra di SportMediaset.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)