Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Liverpool, il club pagherà i due anni di stipendio di Diogo Jota alla famiglia

26 Set 2025 - 17:36
© Getty Images

© Getty Images

Il Liverpool verserà alla famiglia di Diogo Jota lo stipendio degli ultimi due anni di contratto del portoghese, morto quest'estate in un incidente d'auto insieme al fratello. L'indiscrezione era già emersa a luglio, ma a confermarlo in maniera ufficiosa è stato il tecnico dei Reds, Arne Slot: "I proprietari, come gli allenatori, sono principalmente criticati, ma il modo in cui hanno gestito la situazione è encomiabile - le sue parole in conferenza -. Hanno pagato l’intero contratto di Diogo Jota a sua moglie e ai suoi figli. Molti potrebbero pensare che sia normale, ma non lo è".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:43
La moviola di Torino-Pisa: la super lente sull'espulsione di Cuadrado

La moviola di Torino-Pisa: la super lente sull'espulsione di Cuadrado

05:11
DICH MAROTTA LAUREA IN BICOCCA 26/9 DICH

Marotta: "Chivu è bravo e non è mai stato in discussione"

02:05
DICH JURIC PRE JUVE 16/9 DICH

Juric: "Juve con grande qualità, dovremo essere perfetti"

02:17
DICH NICOLA PRE COMO 26/9 DICH

Nicola: "Dobbiamo giocare liberi e concentrati"

01:57
DICH TUDOR PRE ATALANTA 26/9 DICH

Tudor: "Partita molto difficile, siamo due squadre che giocano in Champions"

02:00
Si rivede Spalletti

Spalletti torna a parlare

01:30
Inter, manca la difesa

Inter, emergenza difesa

02:01
Madrid Clasico "italiano"

Madrid: un Clasico "italiano"

01:54
Rabiot verso Milan-Napoli

Rabiot concentrato su Milan-Napoli

01:43
Verso Milan-Napoli

Le idee di Conte in vista del Milan

01:50
Ottavi di Coppa Italia

Coppa Italia: completato il tabellone degli ottavi

01:38
Domani Juventus-Atalanta

Tudor alla prova Atalanta

01:19
MCH LIBERTADORES SAN PAOLO-QUITO MCH

Coppa Libertadores, il San Paolo di Crespo si... arrende

01:21
MCH LIBERTADORES ESTUDIANTES-FLAMENGO MCH

Coppa Libertadores, Flamengo in semifinale

02:05
DICH PANUCCI PER LANDONI 26/9 DICH

Panucci: "Ci vuole un attimo per capire l'importanza e il significato di una partita del genere"

03:43
La moviola di Torino-Pisa: la super lente sull'espulsione di Cuadrado

La moviola di Torino-Pisa: la super lente sull'espulsione di Cuadrado

I più visti di Calcio

Da Matthews a Dembélé, 70 anni di Palloni d'Oro: li ricordi tutti?

Liverpool, esordio da incubo per Giovanni Leoni: rottura del legamento crociato sinistro

DICH RABIOT MILAN DICH

Rabiot si scalda per Milan-Napoli: “Segno il gol dell’1-0 e vinciamo di corto muso“

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

MCH LIBERTADORES SAN PAOLO-QUITO MCH

Coppa Libertadores, il San Paolo di Crespo si... arrende

Patteggiamento Juve

Patteggiamento Juve

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:21
Marotta: "Modric unico vero campione della Serie A". Sua la maglia del Milan più venduta
18:10
Lazio in emergenza contro il Genoa, Basic verso il reintegro
Sergio Busquets
18:01
Sergio Busquets annuncia il ritiro: "Barcellona club della mia vita"
17:36
Liverpool, il club pagherà i due anni di stipendio di Diogo Jota alla famiglia
17:14
Juventus, Thuram elogia Tudor: "Ripartire da lui ci ha aiutato"