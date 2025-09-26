Liverpool, il club pagherà i due anni di stipendio di Diogo Jota alla famiglia

Il Liverpool verserà alla famiglia di Diogo Jota lo stipendio degli ultimi due anni di contratto del portoghese, morto quest'estate in un incidente d'auto insieme al fratello. L'indiscrezione era già emersa a luglio, ma a confermarlo in maniera ufficiosa è stato il tecnico dei Reds, Arne Slot: "I proprietari, come gli allenatori, sono principalmente criticati, ma il modo in cui hanno gestito la situazione è encomiabile - le sue parole in conferenza -. Hanno pagato l’intero contratto di Diogo Jota a sua moglie e ai suoi figli. Molti potrebbero pensare che sia normale, ma non lo è".