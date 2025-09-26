Logo SportMediaset
Sergio Busquets annuncia il ritiro: "Barcellona club della mia vita"

26 Set 2025 - 08:09
Sergio Busquets ha annunciato il ritiro dal calcio al termine della stagione di MLS, dove sta giocando per l'Inter Miami. "Saranno i miei ultimi mesi in campo, mi ritiro molto felice e grato. Sono stati 20 anni incredibili, il calcio mi ha regalato esperienze uniche insieme a grandi compagni di viaggio. Ringrazio il Barcellona, il club della mia vita, lì ho realizzato i miei sogni da bambino, ho festeggiato molti titoli e ho vissuto momenti unici al Camp Nou". Il centrocampista, 37 anni, in blaugrana ha vinto 3 Champions League, 9 campionati, 7 Coppe del Re, 7 Supercoppe di Spagna, 3 Mondiali per club e 3 Supercoppe europee. Con la nazionale spagnola 143 presenze e il Mondiale vinto nel 2010 oltre all'Europeo del 2012. Dal 2023 gioca nell'Inter Miami di Messi con cui ha vinto una Leagues Cup e una Supporters' Shield.

